miércoles 11  de  noviembre 2026
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Reportan acuerdo verbal entre seleccionador de EEUU y el Manchester United

El argentino Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de EEUU, sería el elegido para reemplazar a Michael Carrick en el banquillo del United

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, saluda a los fanáticos previo a un partido contra Costa Rica, el 22 de enero de 2025.

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, saluda a los fanáticos previo a un partido contra Costa Rica, el 22 de enero de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LONDRES.- El Manchester United y el argentino Mauricio Pochettino han alcanzado un "acuerdo verbal" para que el aún seleccionador de Estados Unidos sea el nuevo entrenador del club de la Premier League, informaron este miércoles medios británicos.

La cadena Sky Sports informó que la entidad y el DT "han alcanzado un acuerdo verbal" para que Pochettino sustituya en el banquillo de Old Trafford a Michael Carrick.

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El aún entrenador del United está en la diana luego de que el prestigioso club del norte de Inglaterra haya firmado el peor inicio de temporada en los últimos 40 años, en zona de descenso en la Premier League tras encadenar ocho partidos sin ganar.

Medios británicos aseguran que el futuro de Carrick se decidirá en una reunión a la que asistirán el influyente accionista Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox en Mónaco, el miércoles.

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Según estas informaciones, Berrada y Wilcox se inclinan por destituir a Carrick.

En caso de cese, Pochettino parece la primera opción para sustituirlo. El DT argentino de 54 años tiene una amplia experiencia en la Premier League tras sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea.

No es la primera vez, además, que el nombre de Pochettino aparece como posible inquilino del banquillo en Old Trafford.

No obstante, Pochettino firmó hace apenas tres meses una ampliación de contrato para seguir con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, por lo que el United debería pagar una compensación a la federación estadounidense.

Según la BBC, Pochettino tendría una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

Otros posibles aspirantes al cargo serían el exentrenador del Newcastle, Eddie Howe, el extécnico del Chelsea, Antonio Conte, y el exseleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann.

El United dispone del parón internacional de dos semanas para resolver su situación en el banquillo antes de regresar a la competición contra el Liverpool el 22 de noviembre.

Barrenetxea será operado

El jugador de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea, sufre una lesión muscular "severa" por la que tendrá que ser operado, informó este martes el club vasco.

Barrenetxea se lesionó en la victoria liguera de la Real Sociedad 1-0 sobre el Rayo Vallecano el domingo, lo que le impidió acudir a la llamada del seleccionador español Luis de la Fuente.

Barrenetxea había sido convocado por De la Fuente para los partidos de Liga de Naciones contra la República Checa e Inglaterra de esta semana y el seleccionador español lo ha sustituido por el delantero del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos.

"Barrene" sufre "una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho", afirmó la Real Sociedad en un breve parte médico.

El jugador será operado "en fecha y lugar pendiente de confirmar", añadió el comunicado de la Real Sociedad, que no adelanta ninguna estimación de baja.

FUENTE: AFP

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