Maradona le dio una millonaria suma a su exmujer

Estévez reveló que, según datos bancarios a los que habría accedido en las últimas horas brindados por Morla, Maradona le habría transferido varios cientos de dólares a Oliva. Así, durante su relación, la mujer habría recibido $150.000 en enero de 2018 y otros $150.000 en febrero del mismo año. Esta semana, Maradona vuelve a topar titulares por las astronómicas transferencias de dinero que le hizo a su exmujer Rocío Oliva.

Rocío Oliva habló en Polémica en el bar (América), programa en el que es panelista y fue tajante: "Diego quería que yo sea independiente", recoge en un reportaje el diario argentino La Nación cuando fue interrograda sobre el dinero.

“No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica”, manifestó. “A mí no me sorprende y a la justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero“.

Transferencias Maradona.jpg Desde 2017 hasta 2020, Maradona le hizo al menos cuatro transferencia a Rocío Oliva CAPTURE DE PANTALLA / YOUTUBE

Pero lo que indignó a parte del entorno de Maradon es que descubrieron que Oliva habría usado una extensión de una tarjeta de crédito a nombre de Diego después de la muerte del futbolista.

El dato lo dio a conocer Maite Peñonori, notera de Los ángeles de la mañana (El Trece), luego de hablar con el abogado.

“Recién lo confirmaba el doctor Baudry. Hay una extensión de una tarjeta de crédito que tenía Rocío en su poder, y lo que descubrieron ahora es que hubo gastos hasta los días posteriores de la muerte de Maradona. Eran gastos muy altos por parte de Rocío”, señaló la periodista, según reseña Infobae.com.

“Estánenojados porque la mamá de Rocío sigue andando en una camioneta de alta gama. Entiendo que debe tener los papeles o algún tipo de cédula”, conjeturó.