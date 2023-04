Marlins despreocupados tras caída de Alcántara: "Es humano"

El quisqueyano venía de lanzar un blanqueo de 100 pitcheos en Miami el martes pasado y parecía que iba por un muy buen camino frente a los cuáqueros, retirando a los primeros seis toleteros que enfrentó en el desafío.

https://twitter.com/PitchingNinja/status/1645561507588063235 Sandy Alcántara, Dirty 92mph Changeup. pic.twitter.com/x9pHsWxKhZ — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 10, 2023

Pero el tren se descarriló en el tercer acto, en el que el diestro necesitó de 37 lanzamientos. Después de que los primeros cuatro bateadores del quinto capítulo se embasaron con imparables, el mánager Skip Schumaker optó por remover del juego a su "as".

Los Marlins han tenido serios problemas con su staff de lanzadores en estos primeros días de la temporada, con las lesiones del dominicano Johnny Cueto y del relevista JT Chargois.

"No es lo ideal, pero muchos equipos están lidiando con eso en la liga", señaló Schumaker sobre los inconvenientes, en declaraciones recogidas por MLB.com. "Me imagino que no verán a Sandy hacer eso muy seguido. Es humano y cosas como esta pasan cada cierto tiempo. Nos ha levantado y se ha comido muchos innings cuando más lo necesitábamos", añadió.

El tercer inning de este desafío significó apenas la quinta vez en la que Alcántara ha tolerado seis hits o más en un mismo capítulo en su carrera y la tercera en contra de los Filis (la más reciente antes de esta fue el 10 de agosto de 2022).