lunes 6  de  julio 2026
Fútbol

México se queda sin técnico: "El sueño termina aquí"

México quedó fuera del Mundial 2026 ante Inglaterra y Javier Aguirre puso fin a su ciclo, convencido de que el equipo queda en buenas manos.

El seleccionador mexicano Javier Aguirre reacciona tras la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial de 2026

El seleccionador mexicano Javier Aguirre reacciona tras la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial de 2026

Por Pedro Felipe Hernández

Javier Aguirre puso fin este domingo a su tercera etapa como seleccionador de México tras la derrota por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de 2026. Visiblemente emocionado, el entrenador de 67 años afirmó que “el sueño termina aquí” y confirmó que deja el cargo para dar paso a Rafael Márquez, a quien respaldó plenamente como nuevo responsable del Tri.

El técnico lamentó no haber conseguido una victoria en su despedida del estadio Azteca y reconoció que su equipo no logró disputar el encuentro perfecto que exigía un rival de la categoría de Inglaterra. Aguirre señaló que los errores defensivos fueron determinantes para la eliminación y destacó la diferencia de eficacia entre ambas selecciones.

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Pese al resultado, el estratega aseguró sentirse orgulloso y satisfecho con el trabajo realizado durante su gestión. También dedicó palabras de agradecimiento a los 26 futbolistas que integraron la plantilla mundialista, asegurando que todos contribuyeron a hacer especial esta última experiencia al frente del combinado nacional.

Aguirre expresó además su confianza en Rafael Márquez para liderar la siguiente etapa de la selección mexicana. Consideró que su sucesor cuenta con la preparación y una base sólida para dar continuidad al proyecto, y le ofreció todo su apoyo para afrontar los próximos desafíos del fútbol mexicano.

FUENTE: AFP

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