Marlins llegan a una fase en la que "cada pitcheo" cuenta

Los Marlins (64-62) han caído en tres compromisos corridos y en cinco de sus últimos seis y ahora se encuentran a un juego y medio de los Gigantes de San Francisco (65-60) en la lucha por el tercer cupo comodín de la Liga Nacional. Mientras tanto, los Cascabeles de Arizona (65-61) y los Rojos de Cincinnati (64-61) también están por delante de Miami en la carrera.

"Estamos en el punto de la temporada en el que cada juego, cada pitcheo e inning es importante", le dijo Schumaker a MLB.com. "No es que no contaran antes, pero estamos en una fase en la que no podemos regalar pasaportes y esperar ganar juegos. Así que tenemos que ser competitivos en la zona de strike. Entregar boletos contra un buen equipo como ese va a terminar haciéndote daño y lo hizo", agregó.

El recién adquirido serpentinero Ryan Weathers fue el encargado de iniciar el desafío del lunes, en lugar de un Johnny Cueto que no pudo recuperarse a tiempo de una infección viral. El zurdo permitió cinco carreras y regaló igual cantidad de boletos en tres entradas y un tercio sobre el ruedo ante su antinguo conjunto.

"Creo que fueron muchos nervios, tuvo que ver con que han pasado 20 días, tres semanas desde el cambio", explicó Weathers. "Hubo muchas emociones hoy (lunes) y fue una apertura extraña. Me hubiese encantado ser más agresivo. Pienso que mis fallas fueron pequeñas".