Marlins de Miami mejora gracias al poder y buen pitcheo

Fue el segundo jonrón de Bell en la campaña.

Meyer (2-0) continuó su buen inicio de campaña, al limitar al poderoso orden al bate de Atlanta a una carrera y seis hits. Ponchó a siete rivales, la mayor cantidad en su carrera, y no regaló boletos.

Meyer consiguió la primera victoria de su carrera el domingo pasado contra St. Louis con seis entradas de una carrera y tres hits. Meyer, de 25 años, clasificado como el tercer mejor prospecto de Miami por MLB Pipeline, se perdió la temporada pasada recuperándose de una cirugía Tommy John.

"Me sentí bien. Prácticamente estuve siguiendo a Bethancourt (el receptor de los Marlins, Christian Bethancourt) todo el día”, dijo Meyer. “Me gustó su plan de juego. Realmente me lo puso fácil. Estuvimos marcados durante todo el partido, atacamos la zona. No conseguí tantos strikes en el primer lanzamiento como quería, pero pude recuperarme y hacer algunos swings y fallos también”.

Bryan De La Cruz le dio a los Marlins una ventaja de 5-0 con un doblete con dos outs y las bases llenas en la quinta ante Sale, quien registró outs contra los dos primeros bateadores que enfrentó en la entrada y luego permitió un sencillo y bases por bolas consecutivas. Luis Arráez, Bell y Jake Burger anotaron.

“Esa fue realmente la única entrada que se me escapó”, dijo Sale. “Incluso en las siguientes dos entradas, cuando todavía estaba un poco furioso, sentí que mi control estaba ahí. Por alguna razón, esa entrada se vino abajo. No pude limitar el daño”.

De La Cruz tiene un hit en 12 de los 15 juegos de Miami esta temporada y lidera al club en hits con 17, dos de los cuales llegaron el sábado.

“En realidad, esto es lo que somos”, dijo De La Cruz a través de un traductor. “Si ves la forma en que jugamos como unidad, esta es en realidad la forma en que jugamos. Esto es lo que realmente nos llevó a los playoffs el año pasado. Y eso es lo que estamos tratando de emular”.

La derrota fue para Chris Sale (1-1).

Por los Bravos, los venezolanos Ronald Acuña Jr de 4-1, Orlando Arcia de 3-0. El dominicano Marcell Ozuna de 4-1 con una empujada.

FUENTE: Con información de AP