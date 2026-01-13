martes 13  de  enero 2026
Béisbol

Marlins de Miami explican por qué fue buena idea salir de Edward Cabrera

Los Marlins de Miami traspasaron a Edward Cabrera a los Cubs por el prospecto Owen Caissie. Peter Bendix explicó por qué el canje fortalece el futuro del equipo

El derecho de los Marlins de Miami, Edward Cabrera, trabaja en un juego contra los Gigantes de San Francisco, el 31 de mayo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Marlins de Miami protagonizaron uno de los movimientos más importantes de la pretemporada de la MLB al enviar al lanzador Edward Cabrera a los Cachorros de Chicago a cambio del jardinero Owen Caissie, considerado el principal prospecto de la organización de los Cubs. Detrás de esta operación está la visión estratégica del presidente de operaciones de béisbol de Miami, Peter Bendix, quien confía en que el equipo sale fortalecido a largo plazo.

Aunque el intercambio ha sido visto principalmente como una ganancia para Chicago, por adquirir un abridor joven con varios años de control del equipo, en Miami creen que la operación responde a una planificación profunda y bien calculada.

El jefe de Marlins, Peter Bendix explica la decisión

Bendix explicó en MLB Network Radio de SiriusXM que la franquicia tenía una fortaleza clara en su cuerpo de lanzadores, lo que les permitió sacrificar a Cabrera para reforzar otra área clave.

“Tenemos una posición de fuerza en cuanto a la cantidad de lanzadores abridores que tenemos. Pensábamos que podríamos reemplazar a Cabrera sin problemas, pero al poder añadir jugadores como Owen Caissie, un jardinero derecho con un poder realmente difícil de encontrar, sentimos que valía la pena”, afirmó Bendix.

Los Marlins cuentan con una rotación profunda encabezada por Sandy Alcántara, junto a Eury Pérez, Max Meyer, Ryan Weathers, y un grupo de jóvenes talentos como Noble Meyer, Thomas White y Robby Snelling, lo que mitiga el impacto de la salida de Cabrera.

Caissie, listo para brillar en Miami

De acuerdo con FanGraphs, Owen Caissie se perfila como el jardinero derecho titular de los Marlins para el Día Inaugural, lo que indica la alta confianza que existe en su talento. Bendix considera que el joven bateador está preparado para contribuir de inmediato en Grandes Ligas.

“Tiene un gran poder, una gran velocidad de salida, ha demostrado que puede hacer ajustes y creemos que está listo para ayudar a nuestro equipo más temprano que tarde”, señaló el ejecutivo.

Actualmente, Caissie es el tercer mejor prospecto del sistema de Miami, solo detrás de Thomas White y Aiva Arquette. En su paso por las ligas menores antes de debutar en MLB la temporada pasada, registró 22 jonrones, 55 carreras impulsadas y un promedio de .286, números que refuerzan su proyección como una futura estrella.

Un intercambio que puede marcar el futuro

Mientras los Cachorros reciben a un lanzador joven y probado para fortalecer su rotación rumbo a la Serie Mundial, los Marlins apuestan por un bate de impacto que podría convertirse en pieza clave de su alineación por muchos años.

Si Caissie cumple con su potencial, este canje podría ser recordado como una de las mejores decisiones estratégicas de la era Bendix en Miami.

