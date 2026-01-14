miércoles 14  de  enero 2026
Yanquis tambien se llevan a un "diamante en bruto" de los Marlins de Miami

Los New York Yanquis adquirieron al lanzador zurdo Ryan Weathers en un intercambio con los Miami Marlins, reforzando su rotación para la temporada MLB 2026 ante múltiples bajas por lesión.

El lanzador de los Marlins de Miami, Ryan Weathers, trabaja en el primer inning de un juego contra los Mellizos de Minnesota, el 24 de septiembre de 2024.

El lanzador de los Marlins de Miami, Ryan Weathers, trabaja en el primer inning de un juego contra los Mellizos de Minnesota, el 24 de septiembre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los New York Yankees reforzaron su rotación de abridores este martes tras concretar un intercambio con los Miami Marlins, adquiriendo al lanzador zurdo Ryan Weathers a cambio de cuatro prospectos: los jardineros Brendan Jones y Dillon Lewis, y los infielders Dylan Jasso y Juan Matheus.

El movimiento llega en un contexto complicado para el cuerpo de lanzadores del Bronx, ya que Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt comenzarán la temporada 2026 en la lista de lesionados mientras se recuperan de cirugías en el codo.

Rotación proyectada de Yankees para 2026

Con la llegada de Weathers, la rotación proyectada de Nueva York incluye a:

Ryan Weathers

Max Fried

Cam Schlittler

Luis Gil

Will Warren o Ryan Yarbrough

Weathers, de 26 años, aporta profundidad a una rotación diezmada y experiencia a nivel de Grandes Ligas, aunque su historial de lesiones genera ciertas interrogantes.

Rendimiento y antecedentes de Ryan Weathers

Durante la temporada 2025, Weathers estuvo limitado a solo ocho aperturas debido a múltiples problemas físicos, incluyendo una distensión en el antebrazo y otra en el dorsal ancho. Aun así, dejó números sólidos:

ERA: 3.99

WHIP: 1.28

Ponches: 8.7 por cada nueve entradas

Entradas lanzadas: 38 1/3

Desde su debut con los San Diego Padres en 2021, nunca ha superado las 94 2/3 entradas en una campaña. En lo contractual, ganará 1.35 millones de dólares en 2026 y será elegible para arbitraje hasta 2028.

Como dato curioso, el nuevo lanzador de los Yankees tiene un vínculo histórico con la franquicia: su padre, David Weathers, jugó con Nueva York entre 1996 y 1997.

Marlins continúan acumulando prospectos

Para los Miami Marlins, el traspaso representa otro importante retorno de talento joven. Es el segundo gran intercambio de un abridor en menos de una semana, luego de haber enviado a Edward Cabrera a los Chicago Cubs.

Los prospectos recibidos por Miami destacan por su rendimiento reciente:

Brendan Jones (23 años): 11 HR, 69 RBI, 51 bases robadas y OPS de .754 entre Clase A y Doble-A.

Dillon Lewis (22): 22 HR, 79 RBI y OPS de .766 en Clase A.

Dylan Jasso (23): Línea ofensiva de .257/.326/.400 con 13 jonrones en Doble-A.

Juan Matheus (21): 2 HR, 35 robos y OPS de .729 en Clase A.

Análisis del movimiento

Los Yankees asumen un riesgo calculado al sumar a Weathers, apostando por su potencial en un año marcado por lesiones clave en su staff. Mientras tanto, los Marlins continúan con su estrategia de reconstrucción, acumulando profundidad y velocidad en ligas menores.

