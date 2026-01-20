martes 20  de  enero 2026
Marlins refuerzan su pitcheo abridor en un cambio con los Rockies

El derecho Bradley Blalock habría sido adquirido por los Marlins de Miami en una transacción que llevó a los Rockies de Colorado a un lanzador de ligas menores

El lanzador Bradley Blalock, en ese momento de los Rockies de Colorado, camina de regreso al dugout durante un juego, el 22 de julio de 2025.

El lanzador Bradley Blalock, en ese momento de los Rockies de Colorado, camina de regreso al dugout durante un juego, el 22 de julio de 2025.

DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

La rotación abridora de los Marlins de Miami sufrió duros golpes en las últimas semanas, cuando el equipo tiró del gatillo en transacciones separadas que llevaron a Edward Cabrera y Ryan Weathers a los Cachorros de Chicago y los Yanquis de Nueva York, respectivamente.

Con los entrenamientos primaverales cada vez más cerca y la idea de competir por un cupo en los playoffs este año, la directiva de los peces realizó otro movimiento este martes, pero ahora para sumar a un serpentinero que batallará por un cupo en el staff de iniciadores del mánager Clayton McCullough.

Se trata del derecho Bradley Blalock, quien llegaría a la tropa del sur de la Florida desde los Rockies de Colorado a cambio de un serpentinero de ligas menores, según un reporte de la página oficial de la MLB.

Blalock, de 25 años de edad, fue colocado en asignación por los púrpuras para abrirle espacio en el roster de 40 peloteros al también lanzador Michael Lorenzen, que llegó a un acuerdo con la divisa por un año y ocho millones de dólares el pasado jueves.

El diestro es dueño de una efectividad de 8.16 en 21 juegos (18 aperturas) en su carrera como ligamayorista. Blalock hizo su debut en el "Big Show" con el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee en junio de 2024, antes de ser canjeado rumbo a los Rockies con Yujanyer Herrera por el relevista Nick Mears al mes siguiente.

Por la reivindicación

Los Marlins se quedaron fuera de la postemporada en la contienda anterior, la primera de McCullough al mando de la organización; sin embargo, el trabajo del excoach de los Reales de Kansas City recibió muchos elogios, pues Miami se las arregló para terminar en el tercer puesto de su división, incluso por encima de los Bravos de Atlanta, pese a los pronósticos de pretemporada que los ubicaban en el sótano del Este de la Liga Nacional.

Las partidas de Cabrera y Weathers parecen afectar de forma considerable las posibilidades de los peces de regresar a la postemporada este año, pero el combinado también cuenta con una camada interesante de jugadores jóvenes que podría volver a tomar por sorpresa al mundo del béisbol.

