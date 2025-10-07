martes 7  de  octubre 2025
Tenis

​Más que tenis: el legado humano de la Rafa Nadal Academy by Movistar

Un grupo de periodistas latinoamericanos visita la Rafa Nadal Academy en Manacor, Mallorca, para descubrir de cerca el legado y los valores de Rafa Nadal: esfuerzo, disciplina y superación

Nuevas pistas en la academia de Rafa Nadal

Nuevas pistas en la academia de Rafa Nadal

Álvaro Díaz
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El sol de Mallorca iluminaba Manacor cuando un grupo de periodistas latinoamericanos llegó a la @rafanadalacademy. La cita prometía más que un recorrido: era una invitación a conocer el legado vivo de Rafa Nadal. Desde el primer paso, la emoción fue evidente; cada rincón hablaba de esfuerzo, disciplina y superación, los valores que han marcado la carrera del campeón español.

Antonio Arenas, Director de Comunicaciones, recibió al grupo con palabras claras: “La Academia es mucho más que tenis. Aquí trabajamos para que los jóvenes crezcan como deportistas y como personas. Queremos que aprendan a competir, pero también a convivir y a llevar esos valores a su vida diaria”.

Lee además
El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.
BALONCESTO

NBA regresa a China seis años después de una polémica política
El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.
Baloncesto

LeBron James usa un truco publicitario para engañar con su posible retiro

La visita avanzó entre canchas, residencias y aulas del colegio internacional. Los periodistas se detuvieron en el museo, donde trofeos y recuerdos narran la historia de un niño de Manacor que llegó a ser leyenda. Entre conversaciones, surgieron nombres que hoy brillan en el circuito, como Casper Ruud, exalumno convertido en número 2 del mundo, o Alex Eala, primera filipina en conquistar un Grand Slam junior.

Más que cifras o instalaciones de vanguardia, lo que cautivó al grupo fue la esencia: un espacio donde se forjan tenistas, pero sobre todo personas. Un lugar donde Mallorca se convierte en epicentro global de deporte, turismo y valores.

La jornada, organizada con el apoyo deTurespaña y Fundació Turisme Responsable de Mallorca dejó una certeza: la Rafa Nadal Academy by Movistar es mucho más que una academia, es un hogar para quienes sueñan en grande dentro y fuera de la pista.

Créditos: @viajesent @visitaespanalatam @essentiallymallorca20

Temas
Te puede interesar

Djokovic accede por undécima vez a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái

Entrenador de los Dolphins admite que el propietario del equipo está "muy frustrado"

¿Se viola el reglamento al jugar en Miami un partido de LaLiga?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

Te puede interesar

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Atentado criminal

Atacan a balazos la caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
GUERRA

Trump garantiza que EEUU hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan con el acuerdo de paz

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá