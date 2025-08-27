Sergio Busquets habla sobre su futuro: "Estoy más cerca de acabar mi carrera que de seguirla"

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

El aporte de los jugadores de gran rodaje es incomparable para los equipos. Desafortunadamente, con la parte positiva también viene la negativa y es que mientras más experiencia exista en la plantilla, más cercano estará el fin del camino. Es un caso que poco a poco comienza a verse más real en el Inter Miami , que cuenta con varias piezas de amplia trayectoria en su plantilla, todas encabezadas por el astro argentino Lionel Messi .

Pero allí también encajan figuras como Luis Suárez , Jordi Alba y Sergio Busquets . Si bien cada uno de ellos ha cumplido con su tarea de contribuir con un juego de nivel para las "Garzas" desde sus respectivos arribos a la institución, nunca ha sido un secreto que la carrera de todos está en la recta final.

"Me encuentro bien. Por suerte me respetan las lesiones y los entrenadores cuentan conmigo", señaló Busquets recientemente sobre su estatus actual como futbolista, en declaraciones recogidas por el portal Cadena SER. "Siempre dije que cuando tuviera que salir del Barcelona quería hacerlo bien y así lo hice, me fui ganando títulos. Cuando llegue el momento de anunciar una decisión, lo haré. Tengo mucho que valorar", agregó.

Busquets, que junto a Messi, Suárez y Alba, llegó a ser una pieza fundamental de años dorados del club azulgrana, no tiene ningún tipo de expectativas con respecto a un posible regreso a Europa. Para el veterano, esa puerta se cerró en el instante en el que optó por mudarse a Miami.

"Cuando salí del Barça ya sabía que no volvería a España y a Europa. Estoy más cerca de acabar mi carrera que de seguirla. No hay nada sobre una supuesta renovación o una supuesta retirada. Cuando se sepa algo lo comunicaremos", explicó.

Contra la historia reciente

Con respecto al desafío del Inter Miami este miércoles por la noche ante el Orlando City, como parte de las semifinales de la Leagues Cup, Busquets admitió que los vecinos han sido un hueso duro de roer. Este será el tercer choque entre ambos en esta temporada y en los dos previos el equipo de Javier Mascherano recibió goleadas (3-0 y 4-1).

"Creo que está al 50%. Es verdad que jugamos en casa, eso es un plus, y es verdad que ellos nos han ganado los dos últimos partidos", cerró el ibérico.