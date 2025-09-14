Manifestantes propalestinos impiden fin de la prueba en la Vuelta a España

Manifestantes propalestinos sostienen una bandera del país luego de que invadieran las calles durante la Vuelta a España, el 14 de septiembre de 2025.

MADRID.- "¡Esta Vuelta la gana Palestina !", gritaban exultantes los manifestantes propalestinos que este domingo impidieron que los ciclistas de la Vuelta a España llegaran a las calles de Madrid para la tradicional última etapa de la prueba.

Poco después de las 18H00, mientras numerosos manifestantes se agolpaban a ambos lados de la Gran Vía, unos pocos retiraron una barrera y entraron en esta avenida turística, constató una periodista de la AFP.

Los policías, desplegados en gran número tras los incidentes que han ido perturbando la Vuelta por la participación del equipo Israel-Premier Tech, se acercaron, pero pronto todas las barreras acabaron derribadas a lo largo de varios metros y una marea de personas invadió la calzada.

Tras un ligero momento de pánico, el ambiente se calmó y la multitud, entre la que se encontraban familias, niños pequeños en cochecitos y personas mayores, desfiló tranquilamente por la calle, flanqueada por policías que no intervinieron.

Casi al mismo tiempo, se repetían las escenas en otros puntos de la ciudad. Cerca de la estación de Atocha, los policías reaccionaron de entrada con más firmeza, cargando y lanzando algunas granadas lacrimógenas, antes de dejar finalmente que los manifestantes marcharan por el recorrido ciclista al grito de "¡Boicot a Israel!", "¡Esto no es una guerra, es un genocidio!" o "¡No más muertes de niños inocentes!".

Dispositivo excepcional de seguridad

A unos cincuenta kilómetros, los corredores bajaron de sus bicicletas. Unos instantes más tarde, la dirección de la carrera anunció la suspensión definitiva de la etapa, epílogo de una prueba que se ha visto marcada casi a diario por manifestaciones e incidentes.

En el centro de Madrid, la policía impedía el acceso a la zona donde iban a celebrarse las ceremonias protocolarias, en la plaza de la Cibeles.

Todo pese a que se desplegaron refuerzos excepcionales —según las autoridades, nunca había habido tantos policías en la ciudad desde una cumbre de la OTAN en 2022— e incluso tanquetas de la policía en algunos cruces por si se producían incidentes graves.

Manifestantes pro-Palestina en los alrededores de la Vuelta a España, el 11 de septiembre de 2025.

Vestida de rojo y con un pañuelo verde en la cabeza, Rosa Mostaza Rodríguez, una profesora de 54 años, fue a protestar. "La Vuelta es una excusa para venir a mostrar nuestro apoyo" a los palestinos, explicó a la AFP antes de la invasión del trazado. "Van a acabar con el pueblo palestino", añadió.

Pruden Saugar López, un bombero de 60 años, se alegraba de poder manifestarse este domingo. "Aquí todavía se puede, aunque en toda Europa estamos en peligro con los fascistas", sentenció.

"Orgullo" y "admiración"

Desde su llegada al territorio español -empezó en Italia-, la carrera ha sido escenario de manifestaciones a favor de Palestina que han afectado a los corredores, algunos de los cuales cayeron durante los incidentes, y han provocado la modificación de varias etapas.

En un país donde la causa palestina es muy popular, estas manifestaciones se producen, además, en un momento de gran tensión entre el ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y el de Benjamin Netanyahu, tras el reciente anuncio del presidente del gobierno español de medidas destinadas a "poner fin al genocidio en Gaza".

La suspensión de la etapa provocó acusaciones de la oposición y también de Israel al gobierno de Sánchez.

El domingo, antes de los incidentes de la tarde, Sánchez había expresado su "admiración" y "orgullo" por los manifestantes.

"El gobierno ha permitido e incluido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo", escribió en X Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición.

Ya tras la suspensión, la vicepresidenta segunda de gobierno español, Yolanda Díaz, estimó que "Israel no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio", en un mensaje en Instagram.

"La sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta", añadió Díaz.

Israel, por su parte, reaccionó calificando a Sánchez de "vergüenza para España", en palabras de su ministro de Exteriores, Gideon Saar.

Saar acusó a Sánchez de haber "alentado a los manifestantes a salir a la calle" para detener la carrera ciclista. "Sánchez y su gobierno: una vergüenza para España", escribió en X.

