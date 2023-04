Scherzer inicialmente apeló la suspensión, pero desistió poco después. A cambio, la multa se redujo de $10.000 a $5.000, informó a The Associated Press una persona al tanto de las negociaciones entre MLB y el gremio de peloteros. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no había sido anunciado por las partes.