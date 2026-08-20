Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030 y pone fin a los rumores de mercado

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

Max Verstappen puso fin a las especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1 al renovar su contrato con Red Bull hasta el final de la temporada 2030. El anuncio se produjo este jueves, pocos días antes del Gran Premio de Países Bajos, donde el tetracampeón del mundo competirá como piloto local.

La escudería austríaca confirmó la ampliación del vínculo y destacó que Verstappen continuará siendo una pieza central de su proyecto durante la próxima era de la Fórmula 1. El nuevo acuerdo también despeja los rumores que habían rodeado al neerlandés en los últimos meses.

Fórmula 1 La Fórmula 1 vuelve con el GP de Países Bajos y un Mundial al rojo vivo

Verstappen y Red Bull prolongan una historia de éxito

Verstappen llegó al programa junior de Red Bull en 2014 y debutó con el primer equipo en 2016. Desde entonces, construyó una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Fórmula 1, con cuatro campeonatos mundiales consecutivos y 71 victorias en Grandes Premios.

Su primer título llegó en 2021, cuando protagonizó una de las definiciones más polémicas y emocionantes que se recuerdan en la categoría. El neerlandés superó a Lewis Hamilton en la última vuelta de la temporada y puso fin al dominio que Mercedes había ejercido durante los años anteriores.

Después de aquella primera corona, Verstappen encadenó otros tres campeonatos para completar cuatro títulos consecutivos. Durante su etapa con Red Bull también contribuyó a conquistar dos Campeonatos del Mundo de Constructores y se consolidó como uno de los grandes referentes de la parrilla.

La renovación llega, además, en un momento importante para la escudería. Red Bull afronta una nueva etapa al convertirse en fabricante de sus propias unidades de potencia de Fórmula 1, por lo que la continuidad de su principal piloto representa una apuesta por la estabilidad y el proyecto a largo plazo.

“Una segunda familia”

Verstappen aseguró estar muy satisfecho con la renovación y destacó la relación que mantiene con el equipo. El neerlandés recordó que llegó a Red Bull con la intención de ganar carreras y que, con el paso de los años, ambos consiguieron mucho más de lo esperado.

El piloto también definió a Red Bull como una “segunda familia” y valoró especialmente la posibilidad de continuar con la misma escudería con la que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la Fórmula 1.

Laurent Mekies, CEO y director de Red Bull, celebró igualmente la continuidad del neerlandés y destacó la importancia de conservar al que considera uno de los mejores pilotos de la parrilla. Para el equipo, la renovación representa una muestra de confianza mutua y refuerza los cimientos de su proyecto para los próximos años.

FUENTE: EFE