Máxima estrella de EEUU respalda regreso de su seleccionador

Berhalter terminó contrato con el 'Team USA' después de guiarlo hasta los octavos de final del pasado Mundial de Catar 2022 y no fue renovado en medio de una agria disputa pública con Gio Reyna (Borussia Dortmund), una de las grandes promesas de la selección, y sus influyentes padres.

Desde enero Berhalter fue objeto de una investigación sobre la agresión física que cometió en 1991 contra su entonces novia, y actual esposa, un incidente que reconoció y que fue destapado por Claudio Reyna, padre de Gio y excapitán de Estados Unidos, y su esposa.

La federación estadounidense (US Soccer) dio a conocer el lunes las conclusiones de la investigación y dijo que Berhalter sigue siendo candidato a retomar el banquillo de la selección, una decisión que sería bienvenida por Pulisic.

"Sin duda. Creo que los pasos que hemos dado en los últimos años con él al mando han sido evidentes. Creo que está bastante claro", declaró el punta a ESPN.

"He aprendido mucho de él y he crecido mucho como jugador. Está infravalorado lo que ha hecho para crear ese ambiente tan especial en el equipo. Ha ayudado a muchos jugadores a mejorar en muchos aspectos", afirmó.

EEUU.jpg El seleccionador de los Estados Unidos, Gregg Berhalter, ofrece una rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Catar, el 28 de noviembre de 2022. AFP

Berhalter, exjugador mundialista en 2002 y 2006, fue nombrado seleccionador tras el fracaso del equipo a clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Bajo su dirección, Estados Unidos alzó los trofeos de la Liga de Naciones de la Concacaf y Copa Oro en 2021 y cayó en los octavos de final de Catar 2022 frente a Países Bajos con un joven plantel que tiene como gran objetivo la próxima Copa del Mundo, que su país coorganizará junto a México y Canadá.

US Soccer avanzó que el nombramiento del seleccionador podría demorarse hasta "el final del verano" (boreal), por lo que el equipo podría ser dirigido en la Liga de Naciones y Copa Oro de 2023 por el técnico interino Anthony Hudson.

Pulisic, por su lado, apremió a US Soccer a tomar una decisión lo antes posible.

"¿Debemos esperar y esperar? No estamos en una fase en la que necesitemos una reconstrucción completa, como después de no clasificarnos para el último Mundial", recalcó. "No necesitamos que venga un montón de gente nueva (...) Queremos continuar lo antes posible y aprovechar este Mundial, que nos ha aportado muchas cosas positivas".

FUENTE: AFP