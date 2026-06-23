martes 23  de  junio 2026
Fútbol

Mbappé lidera a Francia a los dieciseisavos del Mundial 2026 y se acerca al récord goleador de Messi

Mbappé marcó un doblete ante Irak, clasificó a Francia a dieciseisavos del Mundial 2026 y quedó a solo dos goles del récord histórico de Messi.

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo I del Mundial 2026 entre Francia e Irak en el Estadio de Filadelfia, el 22 de junio de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Kylian Mbappé continúa escribiendo su historia en los Mundiales. La estrella de Francia marcó dos goles en la victoria 3-0 sobre Irak y clasificó a los Bleus a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

En el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, el delantero del Real Madrid volvió a ser la figura de su selección en un encuentro que estuvo suspendido durante más de dos horas debido a una tormenta severa.

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Con su actuación, Mbappé alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, quedando a solo dos anotaciones del récord histórico de 18 que actualmente posee Lionel Messi.

Mbappé sigue imparable en el Mundial

El capitán francés abrió el marcador a los 14 minutos con un potente disparo de zurda y amplió la ventaja al inicio de la segunda mitad tras aprovechar un error defensivo de Irak.

El delantero suma ya cuatro goles en los dos primeros partidos del torneo, luego de haber anotado un doblete en la victoria 3-1 frente a Senegal en el debut.

Además, el encuentro tuvo un significado especial para Mbappé, ya que disputó su partido número 100 con la selección francesa, consolidándose como uno de los máximos referentes de su generación.

Dembélé también se estrena

La goleada francesa se completó gracias a Ousmane Dembélé, quien marcó su primer gol en una Copa del Mundo al minuto 66 tras una asistencia de Michael Olise.

La conexión entre Olise, Mbappé y Dembélé volvió a demostrar el enorme potencial ofensivo del equipo dirigido por Didier Deschamps, que se perfila como uno de los principales candidatos al título mundial.

Francia peleará el liderato ante Noruega

Con seis puntos en dos jornadas, Francia aseguró su clasificación a la siguiente ronda y cerrará la fase de grupos enfrentando a Noruega en un duelo que definirá el primer lugar del Grupo I.

El partido también tendrá un atractivo especial por el enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del torneo: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Mientras tanto, Irak quedó al borde de la eliminación y necesitará derrotar a Senegal en la última jornada para mantener vivas sus opciones de avanzar como uno de los mejores terceros.

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