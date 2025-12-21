domingo 21  de  diciembre 2025
Medias Blancas de Chicago fichan al japonés Munetaka Murakami con contrato millonario

Las Medias Blancas de Chicago fichan al japonés Munetaka Murakami por dos años y 34 millones de dólares, en su contrato más importante desde 2023.

Munetaka Murakami observa su jonrón solitario en la segunda entrada contra el equipo de Estados Unidos durante el Campeonato Clásico Mundial de Béisbol en el loanDepot Park el 21 de marzo de 2023 en Miami, Florida.

Por Pedro Felipe Hernández

Las Medias Blancas de Chicago concretaron este domingo el fichaje del poderoso bateador japonés Munetaka Murakami, uno de los talentos más codiciados del mercado internacional, tras acordar un contrato de dos años y 34 millones de dólares.

Para cerrar la operación, la franquicia deberá desembolsar un total de 40,575 millones de dólares, incluyendo una tarifa de traspaso de 6,575 millones que será pagada a los Yakult Swallows de la Nippon Professional Baseball (NPB).

Murakami, récord histórico de jonrones en Japón

Con apenas 25 años, Murakami llega a las Grandes Ligas como el bateador japonés más joven en la agencia libre y con un historial impresionante. En 2022, estableció el récord de jonrones en una temporada para un jugador nacido en Japón, al conectar 56 cuadrangulares, una marca histórica en la NPB.

En la temporada más reciente, el slugger registró una línea ofensiva de .286/.392/.659, con 24 jonrones y 52 carreras impulsadas en 69 partidos, campaña que estuvo marcada por una lesión en el oblicuo.

Munetaka Murakami # 55 del equipo de Japón conectó un jonrón solitario en la segunda entrada contra el equipo de Estados Unidos durante el Campeonato Mundial de Béisbol en el parque LoanDepot el 21 de marzo de 2023 en Miami, Florida.

Dominio en la NPB antes del salto a MLB

Murakami pasó toda su carrera en Japón con los Yakult Swallows, acumulando en ocho temporadas números de élite:

246 jonrones

647 carreras impulsadas

59 bases robadas

Línea ofensiva de .270/.394/.557 en 892 juegos

Dos veces MVP de la Liga Central, Murakami era proyectado para firmar un contrato de nueve cifras, lo que convierte el acuerdo con las Medias Blancas en uno de los grandes golpes del mercado.

Encaje en el roster de las Medias Blancas

Murakami se une a un cuadro interior que incluye a Miguel Vargas y Lenyn Sosa. Vargas apunta como el tercera base titular, por lo que el japonés podría desempeñarse principalmente como primera base o bateador designado.

El fichaje representa una fuerte apuesta de las Medias Blancas de Chicago, un equipo que ha perdido al menos 100 juegos en tres temporadas consecutivas y que no registra una campaña ganadora desde 2021.

El mayor contrato reciente de la franquicia

Este acuerdo es el contrato de agente libre más grande otorgado por las Medias Blancas de Chicago desde la firma de Andrew Benintendi por cinco años y 75 millones de dólares antes de la temporada 2023, y marca una clara intención de reconstrucción con impacto inmediato.

