Mercedes renueva a sus dos pilotos para la temporada 2026 de la F1

El italiano Andrea Kimi Antonelli tuvo la tarea de reemplazar al británico Lewis Hamilton en Mercedes durante 2025.

LONDRES.- El piloto británico George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli firmaron sendas extensiones contractuales con Mercedes para la próxima temporada, anunció este miércoles la escudería de la Fórmula 1.

Russell, ganador del Gran Premio de Singapur a comienzos de octubre, pilotará un Mercedes de F1 por quinta temporada consecutiva.

Fórmula 1 Christian Horner recibe millonaria compensación tras su despido de Red Bull en la Fórmula 1

Fórmula 1 Entradas del Gran Premio de Fórmula 1 Madrid 2026: precios y preventa ya disponibles

El futuro del piloto de 27 años en Mercedes fue puesto en cuestión hace unos meses cuando algunos rumores vincularon al vigente cuádruple campeón del mundo Max Verstappen con la escudería alemana.

Antonelli, de 19 años, vive su primera temporada en Mercedes, a la que llegó con la complicada misión de reemplazar a Lewis Hamilton.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

"Confirmar nuestro elenco de pilotos fue siempre sólo una cuestión de cuándo", afirmó el director del equipo, Toto Wolff.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados por continuar nuestro viaje juntos".

"Ahora nos centramos en las seis últimas carreras del año, mientras luchamos por el segundo puesto en el Mundial de constructores", añadió Wolff.

Russell ha firmado este año dos poles y dos victorias, y es cuarto en el Mundial de pilotos, mientras que Antonelli ya subió a su primer podio (3º en Canadá).

Ambos pilotos disputarán este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin (Texas).

Australia brinda oportunidades en la MotoGP

Sin el español Marc Márquez, ya campeón de MotoGP y que esta semana fue operado y se perderá al menos las dos próximas carreras, el Gran Premio de Australia aparece este fin de semana como una tierra de oportunidades para los pilotos que no han tenido buenos resultados.

Hace dos semanas, en Indonesia, donde Márquez sufrió la caída que le ha obligado a pasar por el quirófano para operarse del hombro, el protagonismo ya fue para otro español, Fermín Aldeguer, quien con su Ducati Gresini se convirtió en el ganador más joven (20 años) de una carrera de MotoGP, sólo por detrás del siete veces campeón de la máxima categoría del motociclismo.

También destacó su compatriota Pedro Acosta, segundo con su KTM y completó el podio Álex Márquez.

El pequeño de los hermanos Márquez dio un gran paso hacia el subcampeonato y llega a Phillip Island con 88 puntos de ventaja sobre Francesco Bagnaia.

FUENTE: AFP