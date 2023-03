Messi: "Estoy realizado. Pude conseguir todo en el fútbol"

"Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol. Agradezco a mis compañeros por este regalo hermoso que me dieron. Ahora me resta disfrutar de lo que me queda (de futbolista), sea lo que sea (que pase)", expresó en su estilo humilde el astro del fútbol mundial, de 35 años, y que disputó cinco Mundiales.

La cantante argentina Soledad Pastorutti le dedicó la canción "Brindis", el mismo tema que le cantó a Maradona. El tema fue publicado por Messi en sus redes sociales para exteriorizar lo experimentado en Catar 2022.

Lionel Messi (11).jpg Lionel Messi (10), de Argentina, celebra con sus compañeros de la selección albiceleste después de anotar el segundo gol de su equipo en contra de Panamá, durante el partido amistoso en Buenos Aires, el jueves 23 de marzo de 2023. AP Foto/Gustavo Garello

La artista descendió del escenario hasta la butaca de Messi para tomarle de la mano y entonar los sones de la música. "Fue muy emocionante. Es muy fuerte. Que ahora me la cante a mí fue un momento muy lindo", comentó el ídolo argentino a quien el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, le obsequió una réplica de la Copa del Mundo y le entregó un bastón como "líder y guía del fútbol mundial", en la última parte del sentido agasajo.

En un video creado por inteligencia artificial y difundido en el acto, se observa a Pelé y Maradona hablar de los dones de Messi. "Más allá de todo el cariño que estamos recibiendo, todavía no somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo", comentó 'la Pulga'.

"Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol. Amo el fútbol", atinó a decir. "Me resta disfrutar de lo que me queda (de jugador). No sé hasta cuándo. Voy a seguir disfrutando como lo hice en toda mi carrera".

FUENTE: AFP