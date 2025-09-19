viernes 19  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Mascherano sobre posible extensión de Messi: "Pienso que es una noticia tremenda para la MLS"

El director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, señaló que la supuesta extensión de contrato de Lionel Messi no solo sería gigantesca para su club

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Javier Mascherano no es muy fanático de hablar de escenarios o situaciones que todavía carecen de oficialización; sin embargo, el entrenador del Inter Miami comprende la emoción que generan los reportes de que Lionel Messi estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con la institución rosa para permanecer en sus filas por varios años más.

Para el "Jefecito", que las "Garzas" logren concretar una extensión de contrato con el astro argentino o como el mismo entrenador lo describe: "El mejor jugador que haya jugado este deporte", sería una gran noticia, no solo para el Inter Miami, sino también para el balompié norteamericano en general.

Lee además
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, reacciona durante un partido de la Major League Soccer ante el Orlando City SC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 18 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Messi falla un penal en dura derrota del Inter Miami
Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami CF, llega antes del partido contra el Philadelphia Union en el Chase Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Mascherano tras la aplastante derrota de Inter Miami: "Queda agachar la cabeza"

"No voy a hablar de hipotéticos", dijo Mascherano en declaraciones recogidas por ESPN. "Además, no soy el encargado de dar esas noticias. Espero que pase pronto, como siempre digo, porque pienso que son noticias tremendas, no solo para el club sino también para la MLS en general", añadió.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Messi firmó inicialmente con el Inter Miami el 15 de julio de 2023, en un contrato que lo mantendría en el club por dos años y medio, hasta el final de la temporada de 2025. Desde su llegada, la "Pulga" lideró al combinado al primer título de su historia, la Leagues Cup de ese año, al "Supporters' Shield" de 2024 y a marcar el récord por la mayor cantidad de puntos en una misma contienda de la MLS.

"Es algo único"

"Pienso que, si llega a ocurrir, sería una gran noticia para el balompié en América, el poder contar con él por un tiempo más", continuó Mascherano. "Pero, de cualquier forma, creo que tenemos que esperar a que las cosas se desarrollen por sí solas y que aquellos encargados de anunciarlo lo hagan. Obviamente para el equipo, para el club, para su historia, es algo único".

En el plano individual, Messi obtuvo el premio al MVP de la MLS en 2024 después de anotar 20 goles y registrar 16 asistencias en solo 19 partidos de la ronda regular.

En esta campaña, el fenómeno de Rosario ha marcado 28 tantos y registrado 14 asistencias en 36 duelos en todas las competiciones para el Inter Miami, incluida la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes, la MLS y la Leagues Cup.

Temas
Te puede interesar

El Inter Miami se la juega hoy vs. el Seattle Sounders: ¿Está disponible Messi?

Mascherano se queja del calendario: Inter Miami sin descanso antes de enfrentar a Seattle

Messi lidera el triunfo del Inter Miami vs. Seattle Sounders: gol y asistencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Esta fotografía, publicada por el Gobierno de la Región de Sajalín el 30 de julio de 2025, muestra el tsunami que azotó Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, en las islas Kuriles del norte de Rusia. Uno de los terremotos más fuertes jamás registrados azotó el Lejano Oriente, escasamente poblado, la madrugada del 30 de julio, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) en el Pacífico y provocando evacuaciones desde Hawái hasta Japón. 
MUNDO

Retiran alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 frente a costas del oeste de Rusia

Te puede interesar

Cúpula de la sede del Capitolio en Washington.
CONGRESO

Cámara de Representantes de EEUU aprueba plan temporal de presupuesto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Foto creada con la imagen del presidente Donald Trump y su par Xi Jinping.
DIáLOGO TELEFóNICO

Trump afirma que él y Xi Jinping "progresaron" en el acuerdo de TikTok

Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

EEUU recibe colaboración de jefe de aviación militar de Maduro tras deserción

El alcalde de Homestead, Steve Losner, firma acuerdo con Sports Performance Hub. video
BUENA NOTICIA

Homestead sella acuerdo para un megaproyecto deportivo valorado en $275 millones