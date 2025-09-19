Mascherano sobre posible extensión de Messi: "Pienso que es una noticia tremenda para la MLS"

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano (izquierda), habla con el atacante Lionel Messi durante un partido, el 13 de marzo de 2025.

Javier Mascherano no es muy fanático de hablar de escenarios o situaciones que todavía carecen de oficialización; sin embargo, el entrenador del Inter Miami comprende la emoción que generan los reportes de que Lionel Messi estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con la institución rosa para permanecer en sus filas por varios años más.

Para el "Jefecito", que las "Garzas" logren concretar una extensión de contrato con el astro argentino o como el mismo entrenador lo describe: "El mejor jugador que haya jugado este deporte", sería una gran noticia, no solo para el Inter Miami, sino también para el balompié norteamericano en general.

"No voy a hablar de hipotéticos", dijo Mascherano en declaraciones recogidas por ESPN. "Además, no soy el encargado de dar esas noticias. Espero que pase pronto, como siempre digo, porque pienso que son noticias tremendas, no solo para el club sino también para la MLS en general", añadió.

Messi firmó inicialmente con el Inter Miami el 15 de julio de 2023, en un contrato que lo mantendría en el club por dos años y medio, hasta el final de la temporada de 2025. Desde su llegada, la "Pulga" lideró al combinado al primer título de su historia, la Leagues Cup de ese año, al "Supporters' Shield" de 2024 y a marcar el récord por la mayor cantidad de puntos en una misma contienda de la MLS.

"Es algo único"

"Pienso que, si llega a ocurrir, sería una gran noticia para el balompié en América, el poder contar con él por un tiempo más", continuó Mascherano. "Pero, de cualquier forma, creo que tenemos que esperar a que las cosas se desarrollen por sí solas y que aquellos encargados de anunciarlo lo hagan. Obviamente para el equipo, para el club, para su historia, es algo único".

En el plano individual, Messi obtuvo el premio al MVP de la MLS en 2024 después de anotar 20 goles y registrar 16 asistencias en solo 19 partidos de la ronda regular.

En esta campaña, el fenómeno de Rosario ha marcado 28 tantos y registrado 14 asistencias en 36 duelos en todas las competiciones para el Inter Miami, incluida la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes, la MLS y la Leagues Cup.