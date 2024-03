Messi nuevamente fuera de un juego de MLS

Su cambio obedeció a un tema de lesión que podría comprometer su participación con la Selección de Argentina durante la próxima Fecha FIFA de finales de marzo ya que, de acuerdo con un reporte publicado por TN, se trataría de una molestia en el isquiotibial.

Picsart_24-03-14_12-14-20-105.jpg Lionel Messi del Inter Miami avanza con el balón en el partido contra Nashville SC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 13 de marzo de 2024, en Fort Lauderdale, Florida. AP /Michael Laughlin

“Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, señaló el Inter Miami en el reporte al que tuvo acceso el citado medio.

Si bien luego se confirmó que Messi no está desgarrado, su evolución será clave para saber si estará presente en los amistosos de fecha FIFA que afrontará el conjunto que dirige Lionel Scaloni contra El Salvador y Costa Rica. Aún no hay nada confirmado, sobre si podrá jugar o no.