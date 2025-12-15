lunes 15  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Messi se despide de India: "El cariño ha sido impresionante"

El argentino Lionel Messi, acompañado por Rodrigo de Paul y Luis Suárez, jugó fútbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA DELHI.- Tras agradecer a los enfervorecidos aficionados "todo el amor y el apoyo", la leyenda del fútbol Lionel Messi culminó este lunes su vertiginosa gira por India con una vuelta de honor en Nueva Delhi: "El cariño ha sido impresionante".

El astro argentino de 38 años saludó a los seguidores en un estadio Arun Jaitley casi lleno, normalmente dedicado al críquet, el deporte nacional indio, y en esta ocasión repleto de camisetas de la selección argentina, con una multitud que coreaba el nombre del genio mientras ondeaban banderas.

Lee además
Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
Fútbol

Lionel Messi gana el MVP de la MLS y hace historia con un premio consecutivo
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, recibe un pase del uruguayo Luis Suárez durante un partido contra el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Estos son los posibles rivales del Inter Miami en su estreno en la Copa de CONCACAF

"Una experiencia muy linda"

"Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda. Poder recibir todo el cariño, que ya sabía que tenían, de primera mano fue impresionante", dijo Messi a los espectadores.

"Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias", añadió.

Con una camiseta rosa y pantalones negros, Messi cautivó a los presentes con su carisma mientras lanzaba balones al público y accedía a hacerse "selfis" con algunos aficionados.

El argentino, acompañado por su compatriota Rodrigo de Paul y por el uruguayo Luis Suárez, compañeros en el Inter Miami, jugó fútbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india de manos del presidente del Consejo Internacional de Críquet (ICC), Jay Shah.

India es una potencia del críquet, pero sin gran tradición en el fútbol -142º en el ránking de la FIFA-. No obstante, existe un fervor por la selección de Argentina y su capitán Messi.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

La última parada de su minigira de tres días por el gigante asiático transcurrió sin contratiempos, tras un caótico inicio el sábado cuando los aficionados vandalizaron un estadio en Calcuta, enfadados por la breve visita del jugador.

Muchos se sintieron estafados tras haber pagado más de 100 dólares por las entradas y destrozaron los asientos del estadio. Algunos invadieron el terreno de juego después de que Messi lo abandonara antes de lo previsto.

En Nueva Delhi este lunes miles de aficionados entusiasmados desafiaron los altos índices de contaminación en el aire para ver a su héroe en directo.

"Estoy muy emocionado de ver a Messi, lo he seguido desde mi infancia", dijo Sumesh Raina, aficionado de 29 años.

Elevados niveles de contaminación

Nueva Delhi y su extensa región metropolitana de 30 millones de habitantes suele figurar entre las capitales más contaminadas del mundo debido a una mezcla letal de emisiones de centrales eléctricas, tráfico intenso y la quema de basura y cultivos.

Los niveles de micropartículas PM 2,5, causantes de cáncer, superaron los 300 microgramos por metro cúbico, 20 veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de estas condiciones, a Messi se le vio de buen ánimo y con energía en su visita de 35 minutos al estadio.

Antes visitó las ciudades de Hyderabad y Bombay, donde se reunió con el ícono del críquet Sachin Tendulkar y la estrella del fútbol indio Sunil Chhetri.

El sábado, con motivo de su visita a la ciudad de Calcuta, se inauguró una inmensa estatua, de 21 metros, de Messi alzando la Copa del Mundo.

El argentino participó en este "GOAT Tour" tras haber conquistado por primera vez la liga norteamericana (MLS) con el Inter Miami, el 6 de diciembre, y renovar su trofeo de mejor jugador (MVP) de la competición.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Messi desvelará una estatua de 21 metros de sí mismo en India

El gran desafío del Inter Miami para 2026 es rearmar siempre en torno a Messi

Sergio Reguilón es nuevo jugador del Inter Miami: refuerzo de jerarquía para el campeón de la MLS

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

José Antonio Kast.
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Por Daniel Castropé
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?