Mets suman a codiciado lanzador dominicano y se siguen reforzando rumbo a la campaña 2026

El alto mando de los Mets de Nueva York completó un cambio con los Cerveceros de Milwaukee que les permitió adquirir al derecho Freddy Peralta

El lanzador dominicano Freddy Peralta, en ese momento de los Cerveceros de Milwaukee, durante un juego contra los Dodgers de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025.

El lanzador dominicano Freddy Peralta, en ese momento de los Cerveceros de Milwaukee, durante un juego contra los Dodgers de Los Ángeles, el 14 de octubre de 2025.

MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- Los Mets de Nueva York concluyeron su búsqueda de un lanzador estrella con el fichaje este miércoles del dominicano Freddy Peralta, en un traspaso con los Cerveceros de Milwaukee.

Peralta, de 29 años, cuenta en su hoja de servicios con dos selecciones para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas y una marca de 70-42 en sus ocho temporadas en Milwaukee, con una efectividad de 3.59.

Su rendimiento se elevó en el pasado curso con 17 victorias, la mayor marca de la Liga Nacional, en sus 33 aperturas para los Cerveceros, que fueron el mejor equipo de la fase regular, pero acabaron barridos por los Dodgers a un paso de la Serie Mundial.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MLB on FOX (@mlbonfox)

A través de su web, los Mets confirmaron la noche del miércoles los detalles del traspaso con Milwaukee, por el que obtendrán también al derecho Tobias Myers y entregarán a sus prospectos Jett Williams y Brandon Sproat.

La franquicia neoyorquina, liderada por el bateador dominicano Juan Soto, está invirtiendo con fuerza para relanzar sus aspiraciones al título, después de que el curso pasado ni siquiera clasificara a los playoffs.

En los últimos días, los Mets también se hicieron con el codiciado agente libre Bo Bichette, entregándole un contrato de 126 millones de dólares por tres años, y con el jardinero cubano Luis Robert Jr. en un traspaso con los Medias Blancas de Chicago.

Knicks hacen historia

Tras un nefasto inicio de año, los Knicks de Nueva York compensaron a sus aficionados con una descomunal victoria por 54 puntos de ventaja, que deja atrás su marca anterior de 48 tantos, lograda en tres ocasiones (1968, 1972 y 1994), al superar por 120-66 a los Nets de Brooklyn el miércoles.

Los neoyorquinos sacaron su orgullo en el Madison Square Garden después de cuatro derrotas consecutivas que los descendieron hasta la tercera posición de la Conferencia Este.

Esta racha acrecentó las dudas alrededor de su nuevo entrenador, Mike Brown, y de un plantel que arrancó la temporada como favorito a dominar el Este.

Estos días hicimos "mucho examen de conciencia y mucha autorreflexión. Nos queda un largo camino para ser el equipo que sabemos que podemos ser, pero la temporada aún es larga", afirmó el base Jalen Brunson.

FUENTE: AFP

