México hace historia con pleno de victorias en la fase de grupos del Mundial 2026

El delantero mexicano Julián Quiñones, número 16, celebra el segundo gol de su equipo ante su compañero defensor Jorge Sánchez, número 2, y el portero checo Matej Kovar, número 1, durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre la República Checa y México

México continúa escribiendo una página histórica en el Mundial 2026. La selección dirigida por Javier Aguirre derrotó 3-0 a República Checa en un Estadio Azteca repleto y se convirtió, por primera vez, en la historia del país, en ganar sus tres partidos de la fase de grupos de una Copa del Mundo.

El Tri terminó como líder invicto del Grupo A con nueve puntos y ahora espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final, donde enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados.

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Tras una primera mitad sin goles, el conjunto mexicano encontró la contundencia en el complemento. Mateo Chávez abrió el marcador con una espectacular acción individual al minuto 55, Julián Quiñones amplió la ventaja apenas seis minutos después y Álvaro Fidalgo sentenció la goleada en el tiempo añadido para desatar la celebración de la afición.

Javier Aguirre reconoció que el equipo no tuvo su mejor inicio, pero destacó la capacidad de reacción de sus jugadores. "No fue un partido perfecto, aunque después nos acomodamos. El equipo mostró una gran fuerza mental", señaló el entrenador.

La noche también quedó marcada por un momento histórico: el ingreso de Guillermo "Memo" Ochoa a 13 minutos del final. El arquero de 40 años disputó así su sexto Mundial con la selección mexicana, igualando el récord compartido por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ovacionado por más de 80.000 aficionados, Ochoa terminó emocionado, besó los postes de la portería y fue manteado por sus compañeros tras el pitazo final.

Fuera del estadio, la euforia también se hizo sentir. Miles de aficionados celebraron en el Ángel de la Independencia y en el Zócalo de Ciudad de México, convencidos de que esta selección puede romper la histórica barrera de los cuartos de final, instancia que el Tri nunca ha logrado superar en una Copa del Mundo.

Con paso perfecto y un ambiente de ilusión, México afronta la fase eliminatoria como una de las selecciones más sólidas del torneo.