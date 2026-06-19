México vence a Corea del Sur y se convierte en el primer clasificado a dieciseisavos del Mundial 2026

El centrocampista mexicano Obed Vargas, número 18, celebra la victoria en el partido de fútbol del Grupo A del Mundial 2026 entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara de Zapopan el 18 de junio de 2026.

La selección de México se convirtió en el primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Corea del Sur este jueves en el estadio Guadalajara. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Javier Aguirre aseguró además el liderato del Grupo A cuando aún resta una jornada para concluir la fase de grupos.

El encuentro se resolvió gracias a una acción fortuita protagonizada por Luis Romo. Al minuto 50, el mediocampista aprovechó un error del portero surcoreano Kim Seung-Gyu, quien dejó escapar el balón cerca de su portería, permitiendo que el mexicano anotara el único tanto de la noche.

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Aunque el marcador favoreció al Tri, el equipo anfitrión generó pocas oportunidades claras de gol. En la primera mitad, Julián Quiñones probó con un remate de cabeza que fue controlado por el arquero rival. Ya en el complemento, Obed Vargas también exigió al guardameta asiático, pero sin éxito.

Raúl Rangel salvó a México en los minutos finales

Si Romo fue el héroe ofensivo, Raúl "Tala" Rangel se convirtió en la figura defensiva del encuentro. El arquero de Guadalajara realizó una espectacular doble atajada en los minutos finales para evitar el empate de Corea del Sur y asegurar la victoria mexicana.

Tras el partido, Javier Aguirre reconoció que su equipo aún tiene aspectos por mejorar de cara a las rondas eliminatorias.

"Creo que debemos mejorar algunas cosas: hoy defendimos muy bien, nos faltó un poquito de verticalidad", señaló el entrenador mexicano.

El estratega también admitió que el error del guardameta surcoreano fue determinante en el desarrollo del partido, aunque destacó la madurez mostrada por sus jugadores para soportar la presión rival durante gran parte del segundo tiempo.

El Grupo A sigue abierto para Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia

La victoria mexicana cobró aún más relevancia después del empate 1-1 entre Sudáfrica y Chequia, resultado que dejó al Tri como líder indiscutible de la zona.

Mientras México ya tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia llegarán con opciones de clasificación a la última jornada.

El seleccionador surcoreano, Hong Myung-Bo, calificó la derrota como "decepcionante", aunque aseguró que su equipo seguirá luchando por avanzar.

México cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio frente a Chequia en el estadio Azteca, mientras que Corea del Sur se jugará sus opciones ante Sudáfrica en Monterrey.