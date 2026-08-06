Detenido un exgobernador de Guerrero por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, realizan una peregrinación a la Basílica de la Guadalupe, en Ciudad de México. EFE/Archivo

CIUDAD DE MÉXICO .- Las autoridades mexicanas anunciaron este 6 de agosto la detención de Miguel Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero, en el oeste del país, por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

La Fiscalía General de México confirmó en sus redes sociales la captura de Ángel 'N', por su presunta “participación” en la causa, en particular por el “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes” de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa.

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El Ministerio Público enmarcó la detención de este hombre en un “nuevo modelo de investigación” que le ha permitido efectuar el “reanálisis” de las actuaciones ya emprendidas por las autoridades para dar con los 43 jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que se conoció como la “verdad histórica”, que sostiene que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la connivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.

Sin esclarecer móvil del asesinato

El exgobernador, del Partido de la Revolución Democrática —de donde surgió el oficialista Morena—, es el funcionario de más alto rango después del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, quien fue detenido en este caso que provocó conmoción dentro y fuera de México. Murillo Karam está bajo proceso penal por desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura.

Después de tres administraciones, decenas de detenidos y una investigación plagada de irregularidades, siguen faltando respuestas. Las autoridades consideran que los estudiantes fueron asesinados, pero solo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos y todavía no está claro el móvil del ataque, aunque se cree que habría estado vinculado al tráfico de heroína en la zona.

Grave violación de DDHH

Aguirre Rivero gobernó el estado sureño de Guerrero, entre abril de 2011 y octubre de 2014, cuando renunció tras la desaparición de los estudiantes.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse y hasta ahora solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes.

Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133,000 desaparecidos, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas que contabiliza los casos desde la década de 1950.

FUENTE: Con información de Europa Press/lancasterOnline/EFE