Michael Jordan dona $2 millones para combatir el hambre

"Me enorgullece estar donando ganancias adicionales de The Last Dance a Feeding America y sus bancos de alimentos miembros en las Carolinas y Chicago para ayudar a alimentar a los hambrientos de Estados Unidos”, señaló Jordan.

La gente de Feeding America , que se promociona a sí misma como "la red caritativa de asistencia alimentaria más grande de los EEUU", Se emocionó al recibir el regalo de Jordan.

"Un regalo increíble por el que estar agradecido: ¡la leyenda de la NBA Michael Jordan está donando $ 2 millones para ayudar a nuestros vecinos a enfrentar el hambre!"

Jordan, también ha participado activamente en la promoción y donación a causas benéficas a lo largo de su carrera en la NBA como jugador y dueño de equipo.

Jordan ha sido súper caritativo este año: en junio, él (junto con Jordan Brand) prometió $100 millones durante la próxima década para combatir la desigualdad racial.