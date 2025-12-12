viernes 12  de  diciembre 2025
Michael Jordan y NASCAR llegan a un acuerdo en demanda antimonopolio

El equipo 23XI Racing, de Michael Jordan, y la formación Front Row Motorsports habían demandado a NASCAR por negarse a firmar los nuevos "charters" del circuito

Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario de 23XI Racing, observa durante la carrera Cook Out Southern 500 de la NASCAR Cup Series en el Darlington Raceway, el 31 de agosto de 2025 en Darlington, Carolina del Sur.&nbsp;

Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama de la NBA y copropietario de 23XI Racing, observa durante la carrera Cook Out Southern 500 de la NASCAR Cup Series en el Darlington Raceway, el 31 de agosto de 2025 en Darlington, Carolina del Sur. 

Jared C. Tilton / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La leyenda de la NBA, Michael Jordan, alcanzó este jueves un acuerdo con la NASCAR para poner fin a una demanda federal por monopolio que amenazaba con trastocar la popular serie automovilística de Estados Unidos.

El equipo 23XI Racing, de Jordan, y la formación Front Row Motorsports habían demandado a la NASCAR por negarse a firmar los nuevos "charters" del circuito, las normas que regulan la participación de los equipos en las carreras y la repartición de los premios.

Front Row y 23XI alegaron que los estatutos eran injustos y no otorgaban a los equipos suficientes derechos ni dinero.

Los dos equipos acusaban a la NASCAR y a su director ejecutivo, Jim France, de operar sin transparencia, sofocar la competencia y controlar la competición para su propio beneficio.

En un comunicado conjunto emitido este jueves, las partes enfrentadas anunciaron un acuerdo, en virtud del cual la NASCAR emitiría una enmienda para los actuales titulares de "charters".

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

"Desde el principio, esta demanda trataba de progreso", dijo Jordan en un comunicado. "Se trataba de asegurarnos de que nuestro deporte evolucione de una manera que apoye a todos: equipos, pilotos, socios, empleados y aficionados".

La leyenda de la NBA aseguró que la competición ahora tiene la "oportunidad de crecer" con una base de "equidad".

Front Row y 23XI fueron los únicos dos equipos de los 15 que compiten en la NASCAR que no firmaron los estatutos que estaban en el centro de la disputa.

El director ejecutivo de NASCAR dijo que el acuerdo garantiza el futuro de la competición para "las generaciones venideras".

"Trabajamos estrechamente con los equipos y los circuitos para crear el sistema de 'charters' de NASCAR en 2026", dijo France.

"El acuerdo de hoy reafirma nuestro compromiso de preservar y mejorar ese valor", agregó.

"Chicharito" se despide entre críticas

El delantero internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández, de 37 años, dejó de pertenecer este jueves a las Chivas del Guadalajara tras una estancia de cuatro torneos.

"Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas", informó el club rojiblanco en un comunicado.

Luego de su experiencia de 14 años en el extranjero, "Chicharito" volvió a México para vivir una segunda etapa con las Chivas, que transcurrió entre el torneo Clausura 2024 y el Apertura 2025.

En ese lapso solo marcó tres goles en la liga mexicana, cuota que le generó cuestionamientos en el entorno.

FUENTE: AFP

