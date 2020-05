Mike Tyson da detalles de su enfrentamiento

Tras los videos de entrenamiento de Tyson, que se han hecho virales en las redes sociales, también salieron los de Evander Holyfield. Sin embargo, una tercera batalla entre ambos –la segunda fue cuando en 1997 Tyson le arrancó un pedazo de oreja- por ahora parece estar descartada.

“No, tenemos muchas otras opciones", advirtió en la entrevista que replica As.com.“Muchos quieren participar en esta pelea y estamos haciendo las gestiones necesarias. El contrato debe firmarse dentro de una semana. Y sea cual sea mi bolsa, no me beneficiaré con ella. No ganaré dinero con esta pelea. Mi esposa tal vez porque ella es parte de la organización. Pero mi dinero será donado a las causas que me son queridas”.

Shannon Briggs, según reseñó el diario británico The Sun, da por hecho que se enfrentará a Tyson muy pronto.

"He hablado con Mike Tyson, está al caer. Mike y yo vamos a hacer que se celebre. Es oficial, van a ver lo que ocurre, Brownsville versus Bronwsville. Tyson y yo nos ataremos los guantes. Vamos a pelear, a pelear en la jungla. Dejaremos que nuestros puños hablen", precisó el boxeador de 49 años, quien no ha anunciado su retiro pero no sube al cuadrilátero oficialmente desde 2016.

La pelea, según ha adelantado Tyson -aunque no confirmó si será contra Briggs u otro adversario-, será a tres rounds de tres minutos.

Eso sí, Tyson mandó un claro mensaje -más allá de los mostrados en redes sociales- a quien lo rete en el cuadrilátero de boxeo: "Estoy en la mejor forma de mi vida. Peso 104 kilos y me estoy preparando para ayudar a gente que ha tenido menos suerte que yo. No estoy buscando nocauts y no voy a más de tres rounds de tres minutos. Lo haremos de manera adecuada. Pero voy a estar en buena forma. Y si alguien piensa que me van a pegar, no quiero que piensen que no voy a devolverle el golpe”.