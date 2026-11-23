El lanzador Tarik Skubal, en ese momento de los Tigres de Detroit, trabaja durante un juego de las Grandes Ligas, el 29 de abril de 2026.

Los Mets de Nueva York alcanzaron un acuerdo con el lanzador zurdo Tarik Skubal por nueve temporadas y 450 millones de dólares, según informaron fuentes a Jeff Passan, de ESPN. Se trata del contrato más lucrativo jamás otorgado a un pitcher en la historia de las Grandes Ligas.

El acuerdo incluye 30 millones de dólares en pagos diferidos, un bono por firmar de 45 millones y una cláusula completa de no cambio. Además, no contempla años de opción ni cláusulas de salida, de acuerdo con los reportes de medios estadounidenses.

Fútbol Lamine Yamal será baja ante el Sabah por molestias en el tobillo

El pacto también establece un nuevo récord para el valor promedio anual de un contrato de un lanzador.

Skubal, ganador de dos premios Cy Young, viene de otra destacada campaña en 2026, en la que dividió su actuación entre los Tigres de Detroit y los Dodgers de Los Ángeles. El zurdo registró una efectividad de 2.72 y promedió 10.6 ponches por cada nueve entradas en 26 aperturas.

Su incorporación representa un refuerzo de primer nivel para una rotación de los Mets que terminó la pasada temporada en el puesto 15 en FIP y en el 23 en efectividad.

La rotación proyectada de Nueva York estaría integrada por Skubal, Nolan McLean, Christian Scott, Sean Manaea y Kodai Senga.

Aunque el lanzador de 30 años se perdió más de un mes de la temporada 2026 debido a una operación en el codo, su rendimiento no pareció resentirse después de regresar al montículo.

Según Baseball Savant, Skubal terminó la campaña en el percentil 89 o superior en métricas como valor de su recta, valor de sus lanzamientos secundarios, porcentaje de persecución, swings fallidos, ponches y boletos.

Desde 2022, el zurdo ha sido considerado uno de los mejores abridores de las Grandes Ligas. En ese período acumuló el mayor WAR calculado por FanGraphs (24.1) y el FIP más bajo (2.51) entre los lanzadores de las Mayores.

Los Dodgers, los Padres de San Diego y los Azulejos de Toronto también mostraron interés en sus servicios durante la temporada baja. Sin embargo, Los Ángeles nunca llegó a presentar una oferta formal, según fuentes citadas por ESPN.

Toronto, por su parte, habría presentado una propuesta de nueve años ligeramente superior a los 400 millones de dólares, de acuerdo con The Athletic.

Con esta contratación, los Mets refuerzan su apuesta por construir un equipo contendiente. La franquicia tendrá comprometidos 184 millones de dólares para 2027 entre Skubal, Juan Soto, Francisco Lindor y Bo Bichette.

Nueva York ya había establecido un récord en diciembre de 2024 al firmar a Soto por 15 temporadas y 765 millones de dólares.

Los Mets vienen de una decepcionante campaña en la que finalizaron con balance de 74 victorias y 88 derrotas, su peor registro en una temporada completa desde 2017. La llegada de Skubal representa un movimiento de enorme impacto para intentar cambiar ese panorama.