El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, recorre las bases del Globe Life Field, estadio de los Rangers de Texas, tras conectar un cuadrangular.

Lo de Yordan Álvarez en 2026 no fue simplemente una gran temporada. Fue una demostración de poder, consistencia y jerarquía que terminó colocando al cubano en la cima de las Grandes Ligas. El bateador de los Astros de Houston se llevó prácticamente todo lo que podía ganar un jugador ofensivo y dejó claro que, cuando está saludable, pocos pueden discutirle el lugar entre los mejores del béisbol.

El premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, conseguido por unanimidad, fue la cereza del pastel. Pero el reconocimiento llegó acompañado de una colección de distinciones que retratan la dimensión de su campaña: premio Hank Aaron, Regreso del Año, título de bateo de la Liga Americana (Rod Carew), premio Edgar Martínez al mejor bateador designado, selección al primer equipo All-MLB y su segundo Bate de Plata.

Y los números explican semejante colección de trofeos: promedio de .316, 42 cuadrangulares y 106 carreras impulsadas en 158 partidos. Lideró las Grandes Ligas en promedio, porcentaje de embasado (.432), slugging (.601) y OPS (1.033). Se quedó a las puertas de la Triple Corona, pero no necesitó conquistarla para firmar una temporada extraordinaria.

Lo más significativo es que Yordan venía de un 2025 marcado por las lesiones, que apenas le permitieron disputar 48 encuentros. Su respuesta fue regresar, mantenerse en el terreno y convertirse en el pelotero más valioso de la Liga Americana. No fue una recuperación cualquiera: fue una reivindicación deportiva.

Ahora la pregunta inevitable es qué puede hacer en 2027. Si las negociaciones laborales no terminan en un nuevo cierre patronal (lockout) y la temporada comienza con normalidad, el cubano tendrá la oportunidad de defender su condición de MVP y demostrar que lo conseguido no fue una excepción.

Repetir semejante cosecha de premios será complicado. La exigencia será mayor, los rivales estarán advertidos y las lesiones siempre representan una amenaza. Pero hay razones para ilusionarse: a sus 29 años, Álvarez atraviesa una etapa de madurez en la que combina poder, disciplina en el plato y capacidad para decidir partidos.

No hace falta exigirle otra colección de trofeos para reconocer su grandeza. Sin embargo, si el cuerpo responde y mantiene este nivel, 2027 podría volver a tener acento cubano. Yordan ya demostró que puede conquistar la cima. Ahora tiene el desafío de quedarse en ella.