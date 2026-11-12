jueves 12  de  noviembre 2026
BÉISBOL

En la víspera del MVP, cubano Yordan Álvarez arrasa con cuatro distinciones de MLB

Álvarez, gran favorito para llevarse el MVP de la Liga Americana este año, fue uno de los grandes galardonados en la ceremonia de premios de MLB este miércoles

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston en la MLB, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 29 de septiembre de 2026.

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston en la MLB, celebra luego de conectar un sencillo en un encuentro, el 29 de septiembre de 2026.

ALEX SLITZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El cubano Yordan Álvarez vivió una noche de ensueño este pasado miércoles, cuando MLB celebró su ceremonia de entrega de premios correspondientes a la temporada 2026. Y la mejor parte para el paleador de los Astros de Houston es que dicha jornada parece haber sido solo el preámbulo de su gran momento este jueves, cuando se conozca a los ganadores de los galardones al MVP (Jugador Más Valioso) en ambas ligas.

Álvarez, gran favorito para llevarse la distinción de MVP en la Liga Americana, conquistó el Premio Hank Aaron, galardón que se le entrega anualmente al pelotero con mejor desempeño ofensivo en cada circuito. El jardinero Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, fue el ganador en la Nacional.

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"Significa mucho para mí", aseguró el antillano en una conversación con MLB Network mientras recibía el premio. "Especialmente porque utilizo el número 44 en mi uniforme. Y he estado trabajando muy duro para este momento. Es muy especial para mí poder ver mi nombre en este galardón", añadió.

La temporada de Álvarez con los Astros fue una para el recuerdo. El toletero lideró su liga en promedio (.316), OBP (.432), slugging (.601), OPS (1.033) y OPS+ (190), al mismo tiempo en que conectó 42 jonrones y remolcó 106 carreras.

Dicho desempeño llevó a que el oriundo de Las Tunas también se quedara con el Premio Édgar Martínez al Mejor Bateador Designado.

Y, por si fuera poco, Álvarez, de 29 años de edad, se alzó con el galardón al Regreso del Año en la Americana, mientras que el lanzador Zack Wheeler, de los Filis de Filadelfia, hizo lo propio en el viejo circuito.

En el equipo estelar

Si bien la temporada de los Astros terminó en decepción, luego de que la tropa texana fuera barrida en dos juegos y eliminada por los Medias Blancas de Chicago en la Serie Comodín del joven circuito, Álvarez puede presumir de haber formado parte del equipo principal de la MLB en 2026.

El talentoso paleador fue escogido como el bateador designado del Primer Equipo de las mayores en esta campaña, mismo que completaron Pete Alonso (1B), Brice Turang (2B), Bobby Witt Jr. (SS), Junior Caminero (3B), Gabriel Moreno (C), Crow-Armstrong (OF), Fernando Tatis Jr. (OF) y Jackson Chourio (OF).

Los ganadores del premio MVP en ambas ligas serán anunciados este jueves a las 7:00 p.m. hora del Este de los Estados Unidos. Álvarez es uno de los tres finalistas en la Americana junto con Caminero y Witt Jr.

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