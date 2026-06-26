¡Se agota la paciencia! Mets despiden al venezolano Carlos Mendoza

El mánager Carlos Mendoza, de los Mets de Nueva York, observa desde el dugout la quinta entrada de un partido de la MLB contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field, el 5 de mayo de 2025 en Phoenix, Arizona.

NUEVA YORK.- El mánager venezolano Carlos Mendoza fue despedido este viernes por los Mets de Nueva York tras la espantosa primera mitad de temporada que han protagonizado en las Grandes Ligas de béisbol.

Mendoza, de 46 años, estaba al frente de la novena de Queens desde el inicio de la temporada 2024.

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"Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia, y es muy querido por todos los que trabajan con él a diario", dijo el presidente deportivo de la franquicia, David Stearns, en un reconocimiento a la labor de Mendoza.

"El impacto de Carlos en nuestros jugadores, el personal y la cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Desafortunadamente, sabemos que nos estamos quedando cortos y que el cambio es necesario para seguir adelante", afirmó.

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Mendoza tuvo un gran inicio de proyecto con los Mets alcanzando de forma inesperada la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024 y siendo finalista al premio al Mánager del Año en el Viejo Circuito.

La siguiente campaña, en cambio, los Mets se vinieron abajo hasta quedar fuera de los playoffs pese a la contratación estelar del dominicano Juan Soto, al que reclutaron desde los vecinos y rivales Yanquis.

Con uno de los planteles más costosos del campeonato, el rumbo de los Mets ha sido todavía peor esta temporada y se encuentran en el fondo de la división Este de la Liga Nacional con 34 victorias y 47 derrotas.

"No hay forma de adornarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que hemos entregado", subrayó el propietario del equipo, Steve Cohen.

Andy Green, exmánager de los Padres de San Diego, asumirá la dirección de los Mets de forma interina durante el resto de la temporada.

Red Bull apuesta por Evenepoel y Lipowitz

La formación ciclista Red Bull Bora Hansgrohe ha optado por una estrategia con dos líderes de fila para el Tour de Francia, con el belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz, según la convocatoria desvelada el viernes.

La dupla estará acompañada por el australiano Jai Hindley, vencedor en 2022 del Giro, el italiano Mattia Cattaneo, el alemán Nico Denz, el esloveno Jan Tratnik, el neerlandés Tim van Dijke y el belga Maxim Van Gils.

Todos ellos estarán en Barcelona el 4 de julio para el inicio de la Grande Boucle.

Evenepoel y Lipowitz han terminado en tercera posición en el Tour por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en las dos últimas ediciones, en 2024 el belga y en 2025 el alemán.

"Hoy no se gana el Tour solamente con un corredor excepcional sino con un equipo excepcional. Con Remco y Florian tenemos dos líderes que ya han demostrado que pueden subir al podio del Tour. Sus capacidades complementarias nos ofrecen unas opciones tácticas que podrían ser decisivas", valoró Zak Dempster, director deportivo de Red Bull Bora.

FUENTE: AFP