miércoles 6  de  mayo 2026
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FIFA extiende la suspensión a Prestianni, que se perdería dos partidos del Mundial

Con esta decisión de la comisión de disciplina de la FIFA, el jugador del Benfica se perdería los dos primeros partidos de Argentina en el torneo

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

El jugador argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, discute con el brasileño Vinicius (7), del Real Madrid, durante un partido de la Champions League, el 17 de febrero de 2026.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- La FIFA extendió "a nivel internacional" la suspensión de seis partidos, tres de ellos en suspenso durante dos años, impuesta por la UEFA al jugador argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, por conducta "homófoba", informó este miércoles un portavoz de la institución a la AFP.

El extremo de 20 años, sancionado por haber insultado al brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, tapándose la boca con su camiseta, ya ha cumplido uno de esos encuentros al no disputar la vuelta de la repesca de la Liga de Campeones de Europa entre los clubes.

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UEFA suspende provisionalmente a Gianluca Prestianni tras denuncia de Vinicius

Con esta decisión de la comisión de disciplina de la FIFA, solicitada por la UEFA, Prestianni se perdería los dos primeros partidos del Mundial (11 de junio-19 de julio) si fuera convocado por Argentina.

El jugador solo ha disputado cuatro minutos con la campeona del mundo, en un amistoso contra Angola en noviembre.

En el partido de ida de la repesca de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, en febrero, Vinicius denunció haber sido llamado "mono" por Prestianni.

El árbitro interrumpió el encuentro durante diez minutos y días después el argentino fue suspendido provisionalmente para el partido de vuelta.

Prestianni negó estas acusaciones en su cuenta de Instagram, alegando que el jugador del Real Madrid "por desgracia interpretó mal lo que creyó oír".

Según el canal ESPN, el argentino se defendió ante la UEFA asegurando haber proferido un insulto homófobo en español y no un insulto racista.

Sin acuerdo televisivo en Asia

A 35 días del Mundial de fútbol, los difusores de los países asiáticos, entre ellos China e India, todavía no han firmado un acuerdo con la FIFA, una anomalía que se explica en parte por los horarios de los partidos, poco atractivos debido al desfase.

Si bien estas dos naciones no están clasificadas para el Mundial organizado en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio), el interés por el torneo es elevado, especialmente entre los chinos.

Según la FIFA, el país representó el 49,8 % del total de horas de visualización en plataformas digitales y redes sociales a escala mundial durante la Copa del Mundo de 2022 en Catar.

FUENTE: AFP

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