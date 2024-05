MLS se prepara para recibir a otra estrella del fútbol europeo

Giroud aterriza en LAFC con la etiqueta de jugador franquicia — una reglamentación que permite a los clubes de la MLS fichar a jugadores que quedan excluidos de su tope salarial. El contrato es hasta el final de la temporada de 2025, incluyendo una opción para 2026.

John Thorrington, el gerente general de LAFC, dijo que el club había pretendido traer a Giroud desde el pasado otoño y que intentaron ficharle durante el mercado de pases de enero. Los campeones de la MLS en 2022 y subcampeones en 2023 decidieron esperar a que Giroud finalizara su contrato este verano en vez de incorporar a otro goleador para la actual temporada.

Picsart_24-01-07_17-08-26-051.jpg Olivier Giroud del AC Milán celebra tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro ante el Empoli en la Serie A el domingo 7 de enero del 2024. Ap/ Marco Bucco

“Encaja muy bien con nuestro grupo de atacantes”, señaló Thorrington a The Associated Press. “Ya contamos con varios delanteros increíbles, pero creo que él nos permitirá dar un paso más allá, no solamente con su producción, sino que es alguien que no se atasca como un mero definidor. Es buenísimo para generar juego y eso nos encandiló".

Reemplazo para otra figura de la MLS:

Su fichaje cubre el hueco dejado por Carlos Vela, el goleador mexicano que fue el primer jugador contratado por el club antes de debutar en la liga en 2018. Vela finalizó su contrato tras la final de la MLS en diciembre y ahora mismo no tiene club.

Giroud alcanzó su momento cumbre en Europa durante sus seis temporadas con Arsenal en 2012-18, seguidas por tres años tanto con Chelsea como con el Milan. Ha marcado 285 goles en 716 partidos en su carrera a nivel de clubes, coleccionando un trofeo de la Liga de Campeones con Chelsea hace tres años.

También es el máximo goleador histórico de la selección francesa, con 56 dianas en 129 partidos. Formó parte del equipo que se consagró en el Mundial de 2018 y se espera que dispute el Campeonato Europeo a partir de mediados de junio.

No se sabe con certeza la fecha del debut de Giroud con LAFC, pero lo más probable es que sea a fines de julio.

Giroud se reunirá con el arquero Hugo Lloris, su compañero en la selección y que firmó con LAFC durante el invierno tras haber militado con Tottenham en la Liga Premier.

“Estoy encantado y entusiasmado por unirme a LAFC”, dijo Giroud, citado en un comunicado del club.

FUENTE: AP