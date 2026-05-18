lunes 18  de  mayo 2026
Fútbol

Modric, la leyenda eterna que lidera a Croacia rumbo al Mundial 2026

Modric, la leyenda eterna que lidera a Croacia rumbo al Mundial 2026Luka Modric lidera la convocatoria de Croacia para el Mundial 2026 a sus 40 años. Zlatko Dalic apuesta por experiencia y juventud para enfrentar a Inglaterra, Panamá y Ghana.

El centrocampista croata Luka Modric (izq.), número 10, disputa el balón con el centrocampista feroés Arni Frederiksberg, número 11

El centrocampista croata Luka Modric (izq.), número 10, disputa el balón con el centrocampista feroés Arni Frederiksberg, número 11

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La selección de Croacia ya tiene definida su lista de convocados para el Mundial 2026, y una vez más el nombre que encabeza la ilusión balcánica es el de Luka Modric. A sus 40 años, el veterano mediocampista del AC Milan volverá a disputar una Copa del Mundo tras convertirse en el gran símbolo de la generación más exitosa en la historia del fútbol croata.

El seleccionador Zlatko Dalic confirmó este lunes una convocatoria de 26 jugadores con la que buscará repetir las actuaciones históricas logradas en Rusia 2018, donde Croacia fue subcampeona, y en Catar 2022, torneo en el que terminó en el tercer lugar.

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La presencia de Modric generaba cierta preocupación después de la fractura de pómulo sufrida a finales de abril durante un encuentro ante la Juventus. Sin embargo, Dalic se mostró optimista sobre el estado físico de su capitán.

“Se está entrenando con una máscara facial y va bien. Quizás este parón le haya ayudado”, explicó el entrenador, quien aseguró que no tiene dudas sobre la condición del histórico centrocampista para llegar en forma al torneo.

Croacia integrará un grupo exigente junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. “Tenemos calidad, juventud y experiencia, lo que me da optimismo”, afirmó Dalic.

La convocatoria combina experiencia y renovación. Figuras consolidadas como Mateo Kovacic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric compartirán vestuario con jóvenes talentos como Josko Gvardiol, Martin Baturina y Petar Sucic.

Convocados de Croacia para el Mundial 2026

Arqueros:

Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Defensas:

Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic.

Centrocampistas:

Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk.

Delanteros:

Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic.

Reservas:

Lovro Majer, Franjo Ivanovic, Dion Drena Beljo, Ivan Smolcic, Karlo Letica, Luka Stojkovic y Adrijan Segecic.

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