Monasterio pensó que era una broma... hasta que escuchó "Boston"

Andruw Monasterio, de los Medias Rojas de Boston, observa su doble durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park, el 29 de marzo de 2026.

En el béisbol las bromas son tan rutinarias como las prácticas de bateo o el trabajo a la defensa. Por ello, cuando Andruw Monasterio fue canjeado al inicio de los entrenamientos primaverales, el venezolano pensó que era una de esas tantas cosas que se hacen dentro de un clubhouse para divertirse. Pero después entendió que la notificación era tan seria como la cantidad de guantes con la que un utility como él lleva al estadio.

“Pensé que era una broma porque me llamó el latino de la oficina (de Milwaukee), siempre andábamos bromeando”, recuerda entre risas el utility, que ahora conforma la legión de cinco venezolanos en el roster de Boston .

“Me dijo que era en serio. No pensé en ningún equipo, pero le pedí que me dijera por la ansiedad, la cosa, y me dijo que era Boston”.

Monasterio, que se vio involucrado en un canje de seis peloteros y futuras consideraciones para los Medias Rojas, evalúa el cambio como otra oportunidad que se le presenta.

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“Súper contento con la oportunidad que me están dando los Medias Rojas. Cuando me cambiaron no sabía que era para acá, porque solo me dijeron que era para el este. De verdad es un orgullo ser parte de esta organización tan legendaria. Estoy a la disposición del mánager, ya me dijo que mi rol es el mismo (que en Milwaukee) entonces digamos que tenemos uno o dos años de experiencia ya con el rol”, comenta relajado antes de agregar que acaba de entrenar en el infield, previamente en el outfield y el día anterior en la inicial.

Llegar a un equipo nuevo y entender el papel a desempeñar es ventajoso, pero tener como compañeros a varios compatriotas puede ser a veces mucho más útil para entender la organización.

“Tenemos una bendición, estar en una organización con muchos compatriotas, muchos paisanos. De verdad súper contento, más por la veteranía que hay de Wilson (Contreras) y Ranger (Suárez). Wilyer (Abreu), (Omar) Narváez y yo somos los más jóvenes, pero también tú aprendes de ellos”, continuó. “Wilyer ya tiene dos años y sabe cómo es la organización, la ciudad, la fanaticada y nos ayuda bastante”.

Mejorar cada día

El caraqueño, que está en su cuarto año en las Grandes Ligas, entiende el papel que tiene dentro del equipo y el no tener una posición fija lo motiva a mejorar cada día. Y no solo dentro de las líneas de cal.

“Desde 2024 siempre me he enfocado en mejorar cada día un por ciento en lo que sea; corrido de bases, defensa, bateo, el aspecto mental. También manejar tu vida fuera del terreno te ayuda dentro del terreno. Cada día trato de ser mejor en eso”, concluye Monasterio, con una madurez que parece tan rutinaria como la de tomar prácticas de bateo o prepararse para defender la mayor cantidad de posiciones posibles.