domingo 5  de  abril 2026
BÉISBOL

Monasterio pensó que era una broma... hasta que escuchó "Boston"

El venezolano asume un cambio inesperado en Boston y valora compartir clubhouse con compatriotas, apoyado en la experiencia y la unión dentro del equipo

Andruw Monasterio, de los Medias Rojas de Boston, observa su doble durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park, el 29 de marzo de 2026.

Andruw Monasterio, de los Medias Rojas de Boston, observa su doble durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park, el 29 de marzo de 2026.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

En el béisbol las bromas son tan rutinarias como las prácticas de bateo o el trabajo a la defensa. Por ello, cuando Andruw Monasterio fue canjeado al inicio de los entrenamientos primaverales, el venezolano pensó que era una de esas tantas cosas que se hacen dentro de un clubhouse para divertirse. Pero después entendió que la notificación era tan seria como la cantidad de guantes con la que un utility como él lleva al estadio.

“Pensé que era una broma porque me llamó el latino de la oficina (de Milwaukee), siempre andábamos bromeando”, recuerda entre risas el utility, que ahora conforma la legión de cinco venezolanos en el roster de Boston.

Lee además
Los aficionados reaccionan cuando Jackson Chourio #1 del equipo de Venezuela anota una carrera gracias a un sencillo productor de su compañero Maikel García #11 contra el equipo de Italia en la séptima entrada en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
Béisbol

Venezuela revolucionó el Clásico Mundial de Béisbol: el fenómeno que la MLB no pudo crear
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
Béisbol

Emmanuel Clase y Luis Ortiz no recibirán salario en medio de investigación por presunto amaño en MLB

“Me dijo que era en serio. No pensé en ningún equipo, pero le pedí que me dijera por la ansiedad, la cosa, y me dijo que era Boston”.

Monasterio, que se vio involucrado en un canje de seis peloteros y futuras consideraciones para los Medias Rojas, evalúa el cambio como otra oportunidad que se le presenta.

“Súper contento con la oportunidad que me están dando los Medias Rojas. Cuando me cambiaron no sabía que era para acá, porque solo me dijeron que era para el este. De verdad es un orgullo ser parte de esta organización tan legendaria. Estoy a la disposición del mánager, ya me dijo que mi rol es el mismo (que en Milwaukee) entonces digamos que tenemos uno o dos años de experiencia ya con el rol”, comenta relajado antes de agregar que acaba de entrenar en el infield, previamente en el outfield y el día anterior en la inicial.

Llegar a un equipo nuevo y entender el papel a desempeñar es ventajoso, pero tener como compañeros a varios compatriotas puede ser a veces mucho más útil para entender la organización.

“Tenemos una bendición, estar en una organización con muchos compatriotas, muchos paisanos. De verdad súper contento, más por la veteranía que hay de Wilson (Contreras) y Ranger (Suárez). Wilyer (Abreu), (Omar) Narváez y yo somos los más jóvenes, pero también tú aprendes de ellos”, continuó. “Wilyer ya tiene dos años y sabe cómo es la organización, la ciudad, la fanaticada y nos ayuda bastante”.

Mejorar cada día

El caraqueño, que está en su cuarto año en las Grandes Ligas, entiende el papel que tiene dentro del equipo y el no tener una posición fija lo motiva a mejorar cada día. Y no solo dentro de las líneas de cal.

“Desde 2024 siempre me he enfocado en mejorar cada día un por ciento en lo que sea; corrido de bases, defensa, bateo, el aspecto mental. También manejar tu vida fuera del terreno te ayuda dentro del terreno. Cada día trato de ser mejor en eso”, concluye Monasterio, con una madurez que parece tan rutinaria como la de tomar prácticas de bateo o prepararse para defender la mayor cantidad de posiciones posibles.

Temas
Te puede interesar

Dodgers buscan el triplete en una temporada de la MLB que adopta el brillo del Clásico Mundial

Murakami y Chase DeLauter hacen historia en MLB con arranque jonronero de impacto

Se acabaron los invictos en MLB 2026: Guardianes frenan a Dodgers y ya no queda ningún equipo perfecto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El actor venezolano Fernando Carrillo. 
VENEZUELA

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El padre José Espino (segundo de der. a izq.) se reúne con la comunidad.
ALTRUISMO

Rector de la Ermita de la Caridad lidera misión humanitaria en Cuba

Reykjavik, Islandia.
VIAJES

Reykjavík, capital de Islandia con simplicidad escandinava y energía creativa

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones