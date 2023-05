Mostert asegura que renovar con los Dolphins no fue difícil

A pesar de que la idea de recibir ofertas de múltiples divisas siempre puede parecer atractiva, el jugador aseguró que la decisión de mantenerse en Miami no fue compleja .

"Sembré mis raíces aquí", le comentó Mostert a la prensa este martes. "Una de las cosas más importantes para mí es la familia. Y es un gran momento para ser un Dolphin", añadió.

Mostert no pudo disputar el encuentro de playoffs ante Búfalo en el que Miami se despidió de la pasada temporada debido a una fractura de pulgar que sufrió en el último juego de la temporada regular. El jugador reveló el lunes que tampoco hubiese podido jugar en las semifinales de la AFC si los Dolphins hubiesen avanzado hasta allá.

Dolphins (2).jpg El gerente general de los Dolphins, Chris Grier (izquierda), habla mientras el entrenador Mike McDaniel lo observa durante una conferencia de prensa, el 28 de abril de 2023. AP Foto/Lynne Sladky

"Hablé con cinco doctores distintos y todos dijeron que mi temporada había terminado", explicó Mostert, quien añadió que ya estaba completamente recuperado de la lesión.

Algo que también ha resultado motivante para Mostert con respecto al futuro de los Dolphins es el deseo del entrenador Mike McDaniel de correr más durante la próxima temporada. Solo Tampa Bay corrió menos que Miami en la contienda anterior.

"Una de las cosas que lamentó más fue el hecho de que no corrimos lo suficiente y me comentó que iba a hacer lo mejor que pudiera por cambiar eso en los próximos años. Conversaciones así hacen que me emocione todavía más", indicó el jugador.

Mostert promedió 3.52 yardas después del contacto, la sexta mejor marca entre todos los running backs de la NFL.