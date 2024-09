Muere el famoso comentarista deportivo, André Marín a los 52 años

Su reconocido trayecto en el fútbol, llevó hasta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentar la pérdida física de Marín.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino lamentó la muerte del periodista mexicano y envió sus condolencias a la familia de André Marín.

"Lamento profundamente el fallecimiento de André Marín Puig. Su pasión por el futbol y dedicación a su oficio lo llevaron a ser una de las caras más respetadas del periodismo deportivo en México y en todo el mundo".

“Su presencia, especialmente en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que coorganizará su querido México, se extrañará profundamente. Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus colegas y amigos. Que en paz descanse”, escribió el presidente de la FIFA

¿De qué ha muerto André Marín, comentarista deportivo?

André Marín tenía tiempo librando una batalla por su salud, luego de que en 2020 contrajera una bacteria grave denominada Clostridium Difficile, por lo cual estuvo ingresado en varias ocasiones.

Marín se sometió a un doble trasplante de pulmón tras una infección ocasionada por una bacteria gastrointestinal.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium difficile. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, reveló el comunicador en una entrevista con su colega, Javier Alarcón.

El analista que estuviera en TV Azteca, Fox Sports y por último en TUDN se recuperó y regresó a la televisión deportiva, pero esta bacterias se habrían "despertado" para afectarlo nuevamente.

Tras haber recibido una cirugía de trasplante de pulmón, no logró recuperarse y perdió la batalla.