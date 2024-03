Nadador cubano proyecta tres riesgosas travesías para dar mensaje de cuidar los océanos

Tenis Murray no podrá estar en Montecarlo, ni Múnich

Esta última prueba le permitirá convertirse en el primer ser humano de 62 años en completar la Triple Corona de natación en aguas abiertas.

Las dos anteriores travesías para alcanzar la Triple Corona, sancionada por la Asociación Mundial de Aguas Abiertas, las cumplió en septiembre del 2021 cuando cruzó el Canal de la Mancha y en marzo del 2022 cuando logró el segundo reto con el recorrido bajo los 21 puentes de Manhattan.

Hace 10 años, en un viaje a Miami, Fraguela conoció al capitán Manuel Rodríguez Lestón, creador de la fundación Universo Marino y fervoroso defensor y educador por la preservación de los océanos y la fauna marina.

Fue un punto convergente, pues Fraguela y el capitán Rodríguez Lestón, oriundos de La Habana, desarrollaron su vida en torno al mar. A él le deben todo lo que tienen. Y era algo natural, aunque uno viviera en París y el otro en Miami, que unieran fuerzas para luchar por el mismo objetivo.

“Es cierto que lanzarme al mar es un desafío personal, pero hay la motivación de desarrollar actividades que sirvan para que la gente tome conciencia de la importancia de cuidar los océanos”, explicó Fraguela. “Por eso Miami es el lugar ideal para los preparativos de estas travesías”.

Fraguela precisó que Universo Marino y el capitán Rodríguez Lestón siempre lo han apoyado en la planificación de sus travesías, en la promoción, en el mercadeo y en todos los detalles que demandan este tipo de cruces que siempre ofrecen peligro.

“Cuando nos conocimos el 2014 teníamos el mismo propósito de transmitir una educación a los niños para cuidar el medio ambiente”, dijo el capitán Rodríguez Lestón. “Queríamos dar el mensaje de proteger los océanos, las especies, las praderas marinas. Y la mejor manera de hacerlo es con estos retos”.

En agosto pasado, Fraguela tenía planeado conseguir la Triple Corona. Igual como ahora había llegado a Miami a coordinar los preparativos con el Capitán Rodríguez Lestón y todo estaba listo para lanzarse al océano en California.

En la madrugada del día designado se desató un ciclón y Fraguela tuvo que parar la travesía porque era demasiado riesgoso continuar en esas condiciones.

Ahora piensa que llegará en un momento óptimo al segundo semestre del año para abordar con éxito estos tres nuevos desafíos.

“El primero de ellos será el Estrecho de Gibraltar sobre unos 19 kilómetros”, comentó Fraguela. “Hay mucha fauna en esa zona, tiburones, orcas y ballenas y solo se permite hacer el cruce de día. Las fechas que estamos barajando son entre el 11 y el 24 de julio”.

Acto seguido, y como parte de las celebraciones de los Juegos Olímpicos en París 2024, Fraguela organizó el triathlon Endure Man, desde Londres a París, que ya lo hizo pero esta vez está solo en plan de promotor.

“El segundo reto a nado será el cruce del Canal del Norte, que lo han atravesado muy pocos, porque el agua es muy fría”, comentó Fraguela. “Elegimos agosto porque es el mes más cálido y la temperatura del agua debe estar en 14 grados Celsius. Son 34 kilómetros de recorrido y toma 12 horas. Lo más que he nadado a esa temperatura son cinco horas”.

Fraguela reveló que hay muchas aguas malas (medusas) en esa zona, muy ponzoñosas, y por lo tanto hay que hacer algunos ajustes.

“Cambié de estrategia, pues había engordado 10 kilos para hacer frente al frío, pero esa diferencia no fue importante y al contrario me puso más lento”, afirmó el nadador. “Ya perdí esos 10 kilos y he ganado en rapidez, lo cual significa que estaré menos tiempo en el agua fría”.

Miami es un punto clave en la preparación que realiza Fraguela. Se entrena varias horas en la piscina del parque Martí, a la entrada de La Pequeña Habana, y en Miami Beach con amigos entrañables de la época que conformaban los equipos de polo acuático de Cuba como Juan Carlos Martínez y Lázaro Hernández, ahora miembros del cuerpo de salvataje de Miami Beach.

“Tengo una motivación muy grande por el hecho de reunirme con gente querida en Miami”, confesó Fraguela. “Ahora el objetivo es no pasarme en el entrenamiento, me enfoco en la calidad y no la cantidad porque el cuerpo tiene memoria. Sigo siendo un atleta de alto nivel con la edad que tengo. Y siento la misión, al igual que Universo Marino, de transmitir a los jóvenes la importancia de cuidar los océanos y la vida en el mar”.