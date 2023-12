Nadador de Ucrania califica de "gran vergüenza" reintegración de atletas rusos

" Los rusos atacaron ciudades ucranianas, civiles ucranianos, atletas ucranianos, instalaciones deportivas ucranianas, y ahora están autorizados a participar. No es normal ", lanzó. "Más de 400 deportistas han muerto durante esta guerra. ¿Y ahora nos los llevamos a los Juegos Olímpicos ?".

"Si no respetan las reglas, si no respetan la paz en el mundo ¿Por qué están autorizados a participar? Por eso es una gran, gran vergüenza para el mundo del deporte", continuó Romanchuk, doble medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 (plata en los 1500 m, bronce en 800 m).

París 2024 (4).jpg Los anillos olímpicos en la plaza de Trocadero tras el anuncio de París como sede de los Juegos Olímpicos de 2024. AP Foto/Michel Euler

El viernes, el COI autorizó a los deportistas rusos y bielorrusos a participar bajo bandera neutral en los JJOO de París 2024, después de haberlos excluido tras la invasión rusa de Ucrania.

La institución impuso condiciones estrictas: sólo podrán participar los deportistas "individuales neutrales" que superen los procesos de clasificación, que no apoyen activamente la guerra en Ucrania y que no estén contratados por el ejército ni por las agencias nacionales de seguridad.

La Federación Internacional de Natación anunció en septiembre la reintegración de los rusos a partir de 2024, al contrario que la federación de atletismo, que mantiene todavía su exclusión.

"Sebastian Coe (presidente de World Athletics) dijo que mientras la guerra no haya acabado, no habría rusos. Me gusta esa decisión, y según mi opinión, todo el mundo debería hacer lo mismo", valoró Romanchuk, cuya mujer, Maryna Bekh-Romanchuk, es campeona de Europa en triple salto.

En contra del boicot en los Juegos Olímpicos:

Rechazó sin embargo la idea de un boicot a las competiciones en las que participen los rusos. "Yo debo hacer mi trabajo. Mi mejor trabajo es nadar, representar a Ucrania y hablar con ustedes (la prensa), hacer muchas entrevistas, es mi trabajo".

"Le doy las gracias a los hombres que defienden nuestro país. No sólo defienden Ucrania, defienden toda Europa. Yo tengo que nadar. No hay nada más que hacer. Lo mejor que puedo hacer es nadar para representar a mi país y es lo que hago", señaló el deportista, de 27 años.

Según el COI, once deportistas (ocho rusos y tres bielorrusos) están clasificados por el momento cumpliendo los criterios de neutralidad, que Moscú tildó de "discriminatorios".

FUENTE: AFP