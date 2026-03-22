Nairo Quintana anuncia su retiro: el ciclismo latino se prepara para decir adiós a una leyenda

El ciclista colombiano Nairo Quintana, uno de los ciclistas más exitosos de América Latina y una figura prominente en el pelotón, anunció el 22 de marzo de 2026 que se retirará al final de la temporada 2026.

El piloto colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, observa desde el podio de inicio de sesión antes de la 119a edición del Giro di Lombardia (Tour de Lombardía), una carrera ciclista de 238 km desde Como hasta Bérgamo el 11 de octubre de 2025.

El ciclismo latinoamericano se prepara para cerrar un capítulo histórico. El colombiano Nairo Quintana anunció que se retirará al finalizar la temporada 2026, poniendo fin a una de las carreras más exitosas del deporte en la región.

El anuncio fue realizado en Bogotá , en la antesala de la Volta a Catalunya, donde el corredor del Movistar Team confirmó que este será su “último baile” como profesional.

Fútbol Manchester City campeón de la Carabao Cup: doblete de Nico O'Reilly y Guardiola hace historia

Fútbol Messi firma el gol 901 y lidera remontada del Inter Miami en Nueva York

Un legado que marcó al ciclismo latino

A sus 36 años, Quintana se despide como uno de los grandes referentes del ciclismo mundial y el máximo exponente de Colombia en las grandes vueltas.

Entre sus logros más importantes destacan:

Campeón del Giro de Italia 2014

Campeón de la Vuelta a España 2016

Múltiples podios en el Tour de Francia

Su irrupción no solo fue deportiva, sino cultural: ayudó a consolidar a Colombia como una potencia en el ciclismo de élite.

“Será una gran fiesta”: el adiós de Nairo

Durante la rueda de prensa, Quintana dejó claro el tono con el que afrontará su despedida:

“Es la última temporada que hago como ciclista profesional… será una gran fiesta, será ese último baile”.

El colombiano planea disfrutar cada carrera en 2026 como una despedida progresiva del pelotón internacional.

Más que victorias: una inspiración para toda una generación

Nairo Quintana abrió el camino para una generación dorada de ciclistas colombianos y latinoamericanos, demostrando que era posible competir —y ganar— en las carreras más exigentes del mundo.

Su capacidad en la montaña, su consistencia en grandes vueltas y su mentalidad competitiva lo convirtieron en un símbolo del ciclismo moderno.

El inicio del adiós

La temporada 2026 no será una más. Cada participación de Quintana tendrá un valor especial, marcando el cierre de una era que redefinió el papel de Latinoamérica en el ciclismo internacional.

El pelotón se prepara para despedir a uno de sus grandes animadores… y los aficionados, para rendir homenaje a una leyenda.

Palmarés destacado de Nairo Quintana

Giro de Italia 2014

Vuelta a España 2016

Podios en el Tour de Francia

Múltiples victorias WorldTour