NASCAR vive un momento alocado con el piloto Harrison Burton

Burton, de 23 años, quien ya perdió su carrera en el famoso No. 21 Ford con Wood Brothers Racing la próxima temporada, tomó la delantera gracias a un gran impulso del poco conocido Parker Retzlaff.

Busch se defendió y tuvo una oportunidad en el tramo. Incluso llegó al parachoques de Burton y obligó a Burton por debajo de la línea doble amarilla. Pero los funcionarios de NASCAR dictaminaron que el contacto hizo que Burton cruzara la línea y no lo penalizó.

"Además de destruirlo, no había nada más que pudiera hacer", dijo Busch.

Busch terminó segundo, seguido por Christopher Bell, Cody Ware y Ty Gibbs. Fue la primera victoria de Burton en 98 aperturas de la Copa de su carrera, y fue la victoria número 100 para los Wood Brothers.

"Lloré toda la vuelta de la victoria", dijo Burton. "Obviamente, me despidieron de este trabajo. Quería hacer todo lo que pudiera por los Wood Brothers. Me han dado una oportunidad increíble en la vida y conseguir que ellos (No.) 100 salgan es increíble. Estamos en los playoffs. Vamos a Darlington y a ver qué pasa".

El padre de Burton, el expiloto de NASCAR Jeff Burton, llamó a la carrera para NBC Sports y le pidió por radio que ofreciera sus felicitaciones. También se apresuró a bajar de la cabina de transmisión para celebrar con su hijo en Victory Lane.

"Han sido los tres años más difíciles de mi vida, obviamente los tres años más difíciles para algunas de las vidas de estos muchachos", dijo Harrison Burton. "Ganarlo de la manera en que lo hicimos, vencer a los mejores en el negocio, Kyle Busch, al otro lado de la línea, es bastante fantástico".

Nadie lo vio venir, a pesar de que Daytona a menudo ofrece ganadores únicos. Burton tuvo uno de los cinco primeros y cinco top 10 en sus más de tres años conduciendo en el nivel superior de NASCAR.

Ahora, puede competir por un campeonato que sería aún más improbable.

Trece pilotos están encerrados en el campo de playoffs de 16 hombres gracias a las victorias: Kyle Larson, Denny Hamlin, Bell, Tyler Reddick, William Byron, Ryan Blaney, Chase Elliott, Brad Keselowski, Austin Cindric, Joey Logano, Daniel Suárez, Alex Bowman y Burton.

Otros cinco pilotos sin victorias compiten por los tres lugares restantes: Martin Truex Jr., Gibbs, Chris Buescher, Bubba Wallace y Ross Chastain. La temporada regular termina la próxima semana en Darlington.

Los cinco contendientes estuvieron involucrados en accidentes en Daytona. Los más aterradores llegaron tarde.

