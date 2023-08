Los problemas en el París Saint Germain no parecen terminar. La salida de Lionel Messi no fue la mejor. Kylian Mbappé y su novela no tiene intenciones de terminar bien. Ahora, el brasileño Neymar Jr. pidió la salida.

El brasileño, ex del Barcelona, habría anunciado este domingo a la Junta Directiva del Paris Saint-Germain, según anuncia 'L'Équipe', su intención de abandonar el Parque de los Príncipes este verano.

"Neymar está decidido a volver a Barcelona seis años después de marcharse", prosigue 'L'Équipe'. Su situación es cuanto menos paradójica. Hace un año era el PSG el que estaba decidido a darle salida... y fue el brasileño quien optó por quedarse. Ahora que era Al-Khelaïfi el que veía con buenos ojos que siguiera... es 'Ney' el que opta por salir.

messimbappeneymar.jpg El tridente fallido del PSG, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. se despidieron de la temporada AFP / Frank Fife

De entrada, Xavi Hernández no lo quiere. El técnico español no está muy entusiasmado por la labor de tener al futbolista a sus órdenes y el brasileño no es lo que necesita el equipo. Sin embargo, el jugador es muy del gusto de Joan Laporta, que vería con muy buenos ojos la posibilidad de dar un golpe mediático en el mercado de fichajes y despertar la ilusión de la afición.

El segundo inconveniente sería que la economía culé no está preparada para asumir las pretensiones salariales del astro brasileño. Lo cierto es que el jugador no está a gusto en el equipo de Luis Enrique, que bloquea su salida a no ser que vaya al Barcelona.

Neymar no participó en gran parte del 2023 con el PSG por lesiones. Ahora con la pretemporada del PSG en Asia, disputó dos encuentros, con un solo duelo de protagonista.

La relación entre Neymar y el PSG también parece haber roto sin poder recuperarla.