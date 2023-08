Un dicho conocido en el mundo del cine y los cómics, menciona que "un gran poder, implica una gran responsabilidad". Aunque sea utilizada en una imagen de ficción, puede aplicarse fácilmente a la vida cotidiana. En la NFL , esto no parece aplicarse, pues aquellas estrellas que evocan grandeza, la derrochan en un mala presentación.

El portal JustGamblers, recopilaron todas las infracciones de jugadores y equipos registradas desde 2020 en adelante, y sus multas asociadas, para identificar quién causa la mayor interrupción en la NFL y qué delitos son los más comunes.

Los resultados muestran que los Seahawks de Seattle cuentan con el jugador más problemático, ya que el receptor abierto DK Metcalf recibió la mayor cantidad de infracciones durante el período analizado.

The top 10 worst-behaved players in the NFL, ranked

Player

Team

Infractions (2020-Now)

Fines

1

DK Metcalf

Seattle Seahawks

7

$88,591

2

Jalen Ramsey

Miami Dolphins

6

$77,748

3

A.J. Brown

Philadelphia Eagles

6

$42,870

4

C.J. Gardner-Johnson

Detroit Lions

5

$44,495

5

CeeDee Lamb

Dallas Cowboys

5

$46,865

6

Cameron Jordan

New Orleans Saints

4

$85,500

7

Marcus Peters

Las Vegas Raiders

4

$48,718

8

Aaron Donald

Los Angeles Rams

4

$47,529

9

Marshon Lattimore

New Orleans Saints

4

$44,982

10

Frank Clark

Denver Broncos

4

$38,870

Esto lo convierte con diferencia en el jugador con peor comportamiento de la liga ya que, de todos los jugadores con una infracción, el promedio de infracciones por persona es de 1,3, que ha superado en menos de 12 meses, con siete infracciones desde entonces.

El promedio de 1.3 infracciones reportadas por los jugadores sancionados de la liga se extiende desde la temporada 2020 hasta ahora. Esto significa que DK ha excedido el nivel estándar de mal comportamiento de la NFL en menos de una cuarta parte del tiempo, ya que su récord es de 1.75 violaciones de reglas al año.

Las principales faltas de respeto a la autoridad incluyen burlarse del linebacker de los 49ers, Dre Greenlaw, y discutir con el juez lateral Allen Baynes la temporada pasada, que le costaron al Seahawker $88.591 hasta ahora.

Esto es más que cualquiera de los otros diez jugadores peor infractores, con AJ de los Eagles de Filadelfia. Brown en el otro extremo de la escala con $42.870 en multas - 52% menos que DK.

Parece que a pesar de haber sido etiquetado como "el jugador más talentoso en la lista de los Seahawks" a principios de este año, el comportamiento disruptivo de Metcalf no pasa totalmente desapercibido, y el exentrenador en jefe Mike Holmgren dice que "su nivel de madurez debe cambiar".

En los Dolphins también sufren

Otro jugador al que le vendría bien reevaluar su comportamiento es el mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Jalen Ramsey, quien tiene seis infracciones que resultaron en $77.748 en multas.

Jalen Ramsey y A.J. Brown reportando la misma cantidad de infracciones durante un período de cuatro años, el esquinero de los Dolphins recibió una multa de casi el doble, pero esto no lo dejó sin dinero, ya que equivale a solo el 0.1% de su salario.

¿Por qué los jugadores no aprenden con las multas? Pues el castigo monetario no es significativo realmente para la gravedad del asunto.

En general, estas multas no importantes para ninguno de los jugadores más disruptivos, ya que Marcus Peters de Las Vegas Raiders ve el mayor nivel de impacto; y sus multas todavía solo equivalen al 0.4% de su salario de $3 millones.

Estos datos de salarios fueron recopilados de Sportrac y Sportico. Los portales publicaron según lo informado por la Oficina del Censo de EE. UU.

La dirección de la NFL aún no cambia sus estrategias de castigar a los jugadores problemáticos. De querer hacerle cara a la situación, salvarían la cara de la liga, los equipos y que sus fanáticos se sientan identificados con cada jugador y su buena conducta.