Nombran a miembro de los Dolphins como el Jugador Defensivo de la semana en la AFC

El cornerback Rasul Douglas, de los Dolphins de Miami, fue seleccionado luego de su sólido desempeño en el partido del domingo contra los Jets de Nueva York

El cornerback Rasul Douglas, de los Dolphins de Miami, durante un partido contra los Falcons de Atlanta, el 26 de octubre de 2025.

El cornerback Rasul Douglas, de los Dolphins de Miami, durante un partido contra los Falcons de Atlanta, el 26 de octubre de 2025.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Gracias a su gran desempeño en el partido del pasado domingo contra los Jets de Nueva York, el cornerback Rasul Douglas, de los Dolphins de Miami, fue seleccionado como el Jugador Defensivo de la semana en la AFC, según informó la NFL este miércoles.

Es la primera vez que Douglas consigue dicha distinción en su carrera y la tercera para Miami en lo que va de la presente contienda, después de que el linebacker Jordyn Brooks se alzara con el honor en la Semana 8 y también en la 11. Los Dolphins son el único equipo con tres galardones defensivos este año.

Asimismo, los residentes del sur de la Florida también han sido reconocidos por su ofensiva en esta campaña, pues el running back De'Von Achane ganó la semana pasada el premio al Jugador Ofensivo del mes en noviembre.

Douglas registró cinco pases defendidos, la mejor marca de la liga, junto con dos tacleadas y consiguió una intercepción por segunda semana consecutiva en el partido ante los Jets. Es el único defensor en la AFC en cosechar cinco pases defendidos y una intercepción en un encuentro en esta contienda y el primer jugador de los Dolphins en hacerlo desde Eric Rowe en 2020.

Miami logró mantener a Nueva York en 10 puntos y 207 yardas totales.

Continúa el buen momento

Fue la cuarta victoria de forma consecutiva para los muchachos de Mike McDaniel y la quinta en los últimos seis juegos. Los Dolphins lideran la liga en puntos permitidos por partido (13.3).

Douglas, quien firmó con Miami antes del comienzo de la temporada 2025, ha figurado en 11 partidos (nueve aperturas) y ha registrado 44 tacleadas, 1.0 de sack, dos intercepciones y 11 pases defendidos. Comanda a su escuadrón en pases defendidos e intercepciones.

Los triunfos han sido un respiro de aire fresco para McDaniel y compañía, después de un pésimo arranque de la presente temporada que puso en tela de juicio la continuidad del entrenador con el equipo y que llevó al despido del gerente general Chris Grier hace algunas semanas.

Los Dolphins volverán a la acción el próximo lunes contra los Steelers de Pittsburgh.

