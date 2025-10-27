Lando Norris es el nuevo lider del campeonato mundial

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (C), besa el trofeo en el podio junto al piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (I), que quedó en segundo lugar, y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (D), que quedó en tercer lugar, después de ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México el 26 de octubre de 2025.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren , ganó este domingo de manera categórica el Gran Premio de la Fórmula 1 de México y tomó el liderato del campeonato mundial de pilotos a falta de cuatro carreras para el final de temporada.

El inglés de 25 años llegó a 357 puntos, uno más que su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri , quien llegó líder a México pero pasó el primer puesto tras terminar en el quinto lugar.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó tercero y está a 36 enteros de Norris y 35 de Piastri en la clasificación general, una distancia corta que mantiene con vida sus posibilidades de lograr el pentacampeonato mundial.

"Había que mantenerse muy concentrado al principio y después la carrera fue bastante lineal. Buena salida, buena primera vuelta y pude abrir hueco", sostuvo el flamante líder.

"El ambiente era increíble, es realmente fantástico ganar aquí por primera vez. Ahora vamos a ir semana a semana", destacó Norris, que logró su sexto triunfo de la temporada y el décimo en la F1.

Norris defendió de punta a punta la pole position y con una ventaja de 30.324 segundos dejó en segundo lugar al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

"No sabíamos qué esperar aquí, así que subir al podio es una agradable sorpresa", destacó Leclerc, quien consiguió su séptimo podio de la campaña.

Los pilotos de las tres primeras líneas protagonizaron una salida agresiva en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Norris, Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen llegaron casi juntos a la primera curva.

En el intento de mejorar su quinto lugar inicial, Mad Max se lanzó por el rebase, pero la maniobra no salió bien y momentáneamente quedó fuera de la pista en la zona de hierba.

"La salida fue muy agitada y casi me estrello. Luchar por el segundo puesto con todo lo que pasó... Ha sido una carrera muy buena para mí", reflexionó el neerlandés, que había ganado tres de las últimas cuatro carreras.

Norris hizo alarde de su habilidad ante la presión inicial de los dos Ferrari y pudo mantener la punta. Más atrás, Piastri, que comenzó séptimo, perdió un par de posiciones y pronto dejó ir la posibilidad de subir al podio.

Mientras, Leclerc perseguía frenéticamente a Norris y Hamilton y Verstappen, tercero en la clasificación general, se enfrascaron en un duelo que incluyó toques entre ambos.

La carrera del siete veces campeón mundial se echó a perder al recibir una penalización de 10 segundos por sacar ventaja en una salida de pista, y eso le facilitó la jornada a Verstappen.

El británico pagó el castigo en una parada en boxes y se reincorporó a la carrera a media tabla, pero el esfuerzo solo le alcanzó para terminar octavo.

Su corrida accidentada no se correspondió con los sentimientos que le demostraron los aficionados mexicanos, rendidos a los pilotos de la Scuderia y expectantes con el regreso del local Sergio "Checo" Pérez a la F1 en 2026 con Cadillac.

Piastri rescató puntos

Resignado a no llegar al podio, Piastri se enfocó en remontar posiciones y pudo rebasar a los dos pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, que terminaron sexto y séptimo.

El australiano intentó hacerse con el cuarto lugar, que le habría permitido conservar el liderato, pero no pudo superar al británico Oliver Bearman (Haas), la sorpresa en Ciudad de México.

"Con suerte podremos enderezar el camino (...) y hacer algunas cosas diferentes", valoró Piastri.

Bearman, de 20 años, coqueteó con el podio y terminó cuarto después de largar en la novena posición.

El brasileño Gabriel Bortoleto cumplió con una buena carrera y remontó del decimosexto al décimo lugar para llevarse un punto.

La suerte de Bortoleto fue muy distinta al otro latinoamericano en liza, el argentino Franco Colapinto, que acabó en la decimosexta casilla, por delante del español Carlos Sainz (Williams), quien recibió dos penalizaciones por exceso de velocidad en boxes.

"La verdad es que nosotros como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho", aseguró el piloto de Alpine, quien confió en mejorar su desempeño en el próximo Gran Premio, en Sao Paulo, el 9 de noviembre.

FUENTE: AFP