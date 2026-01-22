Novato del Heat gana minutos de juego: "Tiene mucha ambición"

El novato Kasparas Jakucionis, del Heat de Miami, maneja el balón en un partido contra el Thunder de Oklahoma City, el 17 de enero de 2026.

Entre tantos jugadores con experiencia en la plantilla del Heat de Miami , también hay lugar para los jóvenes que dan sus primeros pasos en la NBA . Un ejemplo de ello es el lituano Kasparas Jakucionis , de apenas 19 años de edad, que ingresó en el libro de marcas históricas para la franquicia gracias, entre otras cosas, a su juventud.

Jakucionis se convirtió en apenas el sexto jugador en la historia de la organización del sur de la Florida en disputar un partido antes de cumplir los 20 años de edad. Los otros fueron Michael Beasley , Tyler Herro , Nikola Jovic , Justise Winslow y Dorell Wright .

"Tiene mucha ambición", aseguró el entrenador del combinado, Erik Spoelstra, en declaraciones recogidas por el Miami Herald. "Contaba con esa ambición cuando tenía 13 y 14 años, sabiendo que quería ser un jugador de baloncesto profesional. Eso es único. Obviamente, los grandes jugadores de los Estados Unidos tienen ese sueño también".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kasparas Jakuionis (@kaspa_32)

El joven europeo salió de Lituania a los 15 años rumbo a España para jugar baloncesto con el Barcelona por tres temporadas, antes de mudarse a los Estados Unidos para participar en el básquet universitario con Illinois por una campaña. Fue seleccionado en el Draft de la NBA por el Heat como la vigésima escogencia general el año pasado.

"Mudarse lejos de su familia a los 15 e incluso a esa edad pudo aprender español, lo habla fluido. Es impresionante porque solo estaba allí para jugar baloncesto. Se toma todo en serio y tiene la ética de trabajo para acompañar a esa ambición. No solo quiere estar en la liga, quiere generar un impacto", explicó Spoelstra.

Atiende al llamado de Miami

Y eso es justamente lo que ha hecho Jakucionis en tiempos recientes, ganando más tiempo de juego tras la buena cantidad de problemas físicos con los que ha tenido que lidiar el Heat, luego de pasar la primera parte de su temporada de novato en la G League.

"Siempre tengo que mantenerme listo", aseguró Jakucionis. "Y cuando sea que reciba la oportunidad, intento aprovecharla. Más allá de eso, solo busco estar preparado, entrenar, ver videos y estar mentalmente listo".