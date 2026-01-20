martes 20  de  enero 2026
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada

El veterano Jimmy Butler, baluarte actual de los Warriors de Golden State, sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha durante el partido del lunes

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.

EZRA SHAW / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Jimmy Butler, figura de los Warriors de Golden State, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su temporada en la NBA ha terminado, anunció este martes la cadena especializada ESPN.

Butler, de 36 años, se lesionó el lunes durante el tercer cuarto del partido de temporada regular contra su antiguo equipo, el Heat de Miami, que ganaron los Warriors (135-112).

Lee además
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, corre en la cancha durante un juego en contra de los Trail Blazers de Portland, el 4 de enero de 2025.
BALONCESTO

Rumores de una posible llegada de Antetokounmpo al Heat sufren duro golpe
Terry Rozier, del Miami Heat, en acción contra los Boston Celtics en el Kaseya 
Baloncesto

Heat mantienen a Terry Rozier en el roster mientras evalúan un posible traspaso

Tras abandonar la pista, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada con la franquicia californiana, según ESPN.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ESPN (@espn)

Golden State, el equipo liderado por la superestrella Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por una clasificación directa a los playoffs. Su último título de campeón de la NBA se remonta a 2022.

All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, Butler se incorporó a Golden State hace un año tras un largo pulso con el Heat.

Esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir ampliamente, con 32 puntos, a la victoria de los Warriors frente a los Knicks de Nueva York.

Keys avanza a segunda ronda

La estadounidense Madison Keys tuvo un comienzo titubeante en la defensa del título del Abierto de Australia en Melbourne el martes, pero venció a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 7-6 (8/6), 6-1 y avanzó a la segunda ronda.

Keys, novena cabeza de serie, se mostró muy nerviosa en la Rod Laver Arena y perdió los primeros cuatro juegos de su debut, pero logró calmarse para conseguir un peleado triunfo en una hora y 40 minutos de juego.

La estadounidense, que hace doce meses sorprendió a Aryna Sabalenka en un épico partido a tres sets para ganar su primer título de Grand Slam a los 29 años, no logró mantener ese nivel en el resto de 2025, donde no pudo ganar otro título.

Embed

Comenzó este 2026 con eliminaciones en cuartos de final en Brisbane y Adelaida, y admitió antes de debutar en Melbourne estar nerviosa por ser la campeona defensora.

"He estado pensando en este momento durante prácticamente un año", dijo Keys sobre volver a pisar la cancha central.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en Melbourne. Obviamente, estaba muy nerviosa al principio", dijo Keys, que participa en su quincuagésimo torneo de Grand Slam.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Suspenden juego del Heat de Miami por una cancha "impracticable"

Grizzlies escuchan ofertas por Ja Morant antes del trade deadline y el Heat podría estar atento

Revelan que el Heat de Miami sería el destino preferido por Ja Morant

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.
EEUU

Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq). video
Opinión

La venganza de Raúl Castro

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
Bajo la lupa

EEUU vincula a hijo de Maduro con disidencias de las FARC para coordinar rutas del narcotráfico

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro
DDHH

Edmundo González denuncia extorsiones y vicios en el juicio a su yerno y preso político Rafael Tudares

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.
DEPORTES

Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada