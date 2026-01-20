Exfigura del Heat, Jimmy Butler, se pierde el resto de la temporada

El veterano Jimmy Butler (número 10), de los Warriors de Golden State, sale ayudado de la cancha tras sufrir una lesión, el 19 de enero de 2026.

PARÍS.- Jimmy Butler , figura de los Warriors de Golden State , sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su temporada en la NBA ha terminado, anunció este martes la cadena especializada ESPN.

Butler, de 36 años, se lesionó el lunes durante el tercer cuarto del partido de temporada regular contra su antiguo equipo, el Heat de Miami , que ganaron los Warriors (135-112).

Tras abandonar la pista, se sometió a una resonancia magnética que confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada con la franquicia californiana, según ESPN.

Golden State, el equipo liderado por la superestrella Stephen Curry, ocupa actualmente el octavo puesto de la Conferencia Oeste, en la pugna por una clasificación directa a los playoffs. Su último título de campeón de la NBA se remonta a 2022.

All-Star en seis ocasiones a lo largo de su carrera, Butler se incorporó a Golden State hace un año tras un largo pulso con el Heat.

Esta temporada promediaba más de 30 minutos de juego y 20 puntos por partido. Brilló el jueves pasado al contribuir ampliamente, con 32 puntos, a la victoria de los Warriors frente a los Knicks de Nueva York.

Keys avanza a segunda ronda

La estadounidense Madison Keys tuvo un comienzo titubeante en la defensa del título del Abierto de Australia en Melbourne el martes, pero venció a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 7-6 (8/6), 6-1 y avanzó a la segunda ronda.

Keys, novena cabeza de serie, se mostró muy nerviosa en la Rod Laver Arena y perdió los primeros cuatro juegos de su debut, pero logró calmarse para conseguir un peleado triunfo en una hora y 40 minutos de juego.

La estadounidense, que hace doce meses sorprendió a Aryna Sabalenka en un épico partido a tres sets para ganar su primer título de Grand Slam a los 29 años, no logró mantener ese nivel en el resto de 2025, donde no pudo ganar otro título.

Comenzó este 2026 con eliminaciones en cuartos de final en Brisbane y Adelaida, y admitió antes de debutar en Melbourne estar nerviosa por ser la campeona defensora.

"He estado pensando en este momento durante prácticamente un año", dijo Keys sobre volver a pisar la cancha central.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en Melbourne. Obviamente, estaba muy nerviosa al principio", dijo Keys, que participa en su quincuagésimo torneo de Grand Slam.

FUENTE: AFP