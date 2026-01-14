miércoles 14  de  enero 2026
Revelan que el Heat de Miami sería el destino preferido por Ja Morant

Un reporte reciente asomó que el estelar jugador de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, tendría el deseo de salir de la divisa rumbo al Heat de Miami

Ja Morant, de los Grizzlies de Memphis, maneja el balón durante un partido, el 30 de diciembre de 2025.

Ja Morant, de los Grizzlies de Memphis, maneja el balón durante un partido, el 30 de diciembre de 2025.

JUSTIN FORD / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El tiempo del estelar Ja Morant en los Grizzlies de Memphis pareciera estar llegando a su fin, luego de varios momentos inolvidables y mucha polémica de por medio.

Tal como era de esperarse por el nombre en cuestión, múltiples equipos habrían manifestado su deseo por adquirir al estelar guardia; sin embargo, un reporte reciente señaló que Morant ya tiene en mente su destino ideal: Miami.

Tyler Herro, del Heat de Miami, reacciona tras finalizar una jugada en un partido contra los Wizards de Washington, el 31 de marzo de 2025.
La reportera Rachel Nichols indicó recientemente que la estrella desea jugar para el Heat: "Sé que quiere ir para allá, según lo que he escuchado", explicó en su podcast Open Floor.

Asimismo, en los últimos días se ha informado que en el seno de la organización del sur de la Florida ven con buenos ojos la posible llegada de Morant, quien podría ser la pieza sobre la cual se construya el equipo a futuro.

Morant ha tenido una temporada compleja, promediando algunas de las estadísticas más bajas de su carrera en la NBA. Asimismo, el polémico jugador fue suspendido por un partido luego de expresar públicamente su frustración con el cuerpo de coaches de Memphis.

En Miami, el estelar podría beneficiarse de la bien conocida "Cultura del Heat", en especial luego de protagonizar múltiples controversias fuera de la cancha.

Incidentes con armas de fuego

En marzo de 2023, el exjugador de Murray State fue visto agitando una pistola en un video en vivo de Instagram, mientras Morant se encontraba en un club nocturno en Glendale, Colorado, después de una derrota de su equipo contra los Nuggets de Denver.

El incidente llevó a que la NBA le impusiera una sanción de ocho partidos a Morant, quien se internó luego en un centro de asesoramiento en Colorado.

Pero el castigo pudo no haber sido suficiente, pues apenas 10 semanas después Morant protagonizó otro incidente similar con una pistola.

En esa ocasión, el comisionado Adam Silver se tomó su tiempo para encontrar la sanción adecuada y terminó imponiendo un castigo de 25 juegos para el guardia.

Desde esa última suspensión, Morant ha mostrado crecimiento y no se ha visto involucrado nuevamente en incidentes con armas o dentro de la cancha.

En tiempos recientes, la figura de los Grizzlies ha estado lidiando con una lesión en una de sus piernas y su estatus ha sido mayoritariamente día a día.

